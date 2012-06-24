فعالیت 13 کانون ادبی در اردبیل/تجهیز 11 کتابخانه استان به اینترنت

به گزارش خبرنگار مهرف صادق فرهمندامین عصر یکشنبه در جمع اعضاء کانونهای ادبی شهرستان اردبیل اضافه کرد: این کانونها با اعضایی بالغ بر 430 نفر اقدام به برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب در کتابخانه های عمومی استان می کنند.

وی با اشاره به استقبال شهروندان و اعضاء کتابخانه های عمومی از خروجی این کانونها یادآور شد: توسعه کانونهای ادبی و نهج البلاغه در تمام شهرستانها و کتابخانه های عمومی و مشارکتی امسال در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه های استان ایجاد کانونهای ادبی و کانونهای قرآن و نهج البلاغه را از مهمترین اقدامات کتابخانه های عمومی استان اردبیل در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست.



فرهمند همچنین با اشاره به راه اندازی شش باب کتابخانه مشارکتی و نهادی در استان، افزایش 110 درصدی اعضاء فعال کتابخانه ها و رشد 31 درصدی امانت کتاب را از نشانه های ارتقاء شاخصهای کتابخانه ای برشمرد.



وی همچنین از تجهیز و اتصال 11 کتابخانه عمومی استان به اینترنت خبر داد و تصریح کرد: در صورت فراهم بودن بسترها و زیرساختها امسال تلاش می کنیم تمام کتابخانه های استان اردبیل به اینترنت مجهز شوند.



فرهمندامین تجهیز اینترنت و راه اندازی اتوماسیون اداری و توسعه استفاده از فناوریهای اطلاعات در سال گذشته و سال جاری را نشان دهنده عملکرد مثبت کتابخانه های استان عنوان کرد.

