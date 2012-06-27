جهان اقتدار نظام اسلامی ایران را پذیرفته است/ فرهنگ شهادت مظهر عزت و اقتدار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد طباطبایی نسب شامگاه سه شنبه به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت شهدای هفتم تیر در مسجد جامع ساری با اشاره به اینکه زندگی امامان معصوم و رشادت های علمای دین به جهان ثابت کرد که دین از سیاست جدا نیست، افزود: کودتای ثقیفه بر این بود که دین از سیاست جدا نشود، در حالی که تفکر بنی امیه جدایی دین از سیاست بود.

وی به تلاش دشمن در دوران غیبت کبری امام عصر(عج) اشاره کرد و گفت: دشمن در تلاش است تا جدایی دین از سیاست را در جوامع اسلامی ترویج دهد.

دشمن در صدد جدایی دین از سیاست است

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، تبلیغات وسیع دشمن را برای جدایی دین از سیاست گسترده دانست و اظهار داشت: دشمن برای اسلام زدایی یک میلیارد و 300 میلیون مسلمان، تبلیغات مسمومی را به راه انداخته است تا اسلام را تنها در نماز و سیاست را برای خودشان خلاصه کند.

وی از دیدگاه استکبار جرم شیخ فضل الله نوری را در کنار هم دانستن مشروعه با مشروطه اعلام کرد و یادآور شد: چون شیخ فضل الله مدافع جدا نبودن دین از سیاست بود او را به دار کشیدند.

طباطبایی نسب، شهادت مدرس را در مخالفت جدایی سیاست از دین دانست و گفت: شیخ فضل الله نوری و امام و شهدا خون خود را دادند تا باور جدا نبودن دین از سیاست یک فرهنگ شود.

انقلاب اسلامی در مقابله با استکبار تقویت شد

وی با بیان اینکه عزت انقلاب اسلامی در جهان بیش از پیش است، گفت: انقلاب اسلامی در مقابله با قدرت پوشالی آمریکا تقویت شد.

مدیر حوزه ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به اقتدار نظام اسلامی در صحنه سیاست بین المللی پرداخت و اضافه کرد: سیاست جهانی پذیرفت که نظام مقتدر دنیا نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: مظهر اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران فرهنگ شهادت است.

طباطبایی نسب با بیان اینکه مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا است، اظهار داشت: امام راحل فرمودند، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

وی زنده نگه داشتن یاد شهدا را دارای ابعاد مختلف دانست و گفت: مرور بر دستاوردهای فرهنگ شهادت از مهمترین مواردی است که متدینان و موحدان دین باید در استمرار آن بکوشند.

پیروزی نخستین دستاورد فرهنگ شهادت در نظام اسلامی

این مسئول نخستین دستاورد فرهنگ شهادت را پیروزی اعلام کرد و یادآور شد: شهادت موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد و با این فرهنگ انقلاب استمرار یافت.

طباطبایی نسب، تحول سیاسی ایجاد شده در تونس و مصر را ناشی از فرهنگ شهادت عنوان کرد و گفت: تمام هم و غم جهان اسلام نابودی استکبار به ویژه اسرائیل است.

وی با تاکید بر اینکه دومین دستاورد فرهنگ شهادت تغییر باورها است، ابرازداشت: دشمن در صدد است تا اهل بیت(ع) و فرهنگ شهادت را از جوانان ما بگیرد.

طباطبایی نسب، سومین دستاورد فرهنگ شهادت را نشان دادن لیاقت ها دانست و خاطر نشان کرد: شهدا با قابلیتی که داشتند لایق شهادت شدند.

وی شهدا را تربیت شدگان مکتب ناب اسلام دانست و گفت: آنانی که درد دین داشته باشند شهادت نصیبشان می شود.

مراسم بزرگداشت شهادت 72 تن از یاران امام خمینی (ره) در فاجعه هفتم تیر 60 و چهار شهید مازندران، شهیدان حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی، عبدالحسین اکبری، عمادالدین کریمی و شهید عباسعلی ناطق نوری از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید استان و دادگستری مازندران برگزار شد.