بزرگترین کارخانه فولاد ضدزنگ کشور در چهارمحال و بختیاری تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان کرمی اظهار داشت: مقدمات تاسیس بزرگترین کارخانه فولاد ضد زنگ کشور در استان فراهم شده و تا پایان سال 93 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت هشت هزار و 500 متر مربع در شهرستان بروجن ساخته می شود.

کرمی ادامه داد: برای ساخت این کارخانه 380 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال 300 نفر فراهم می شود.

خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان چهارمحال و بختیاری از هفته آینده



خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از هفته آینده در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از هفته آینده و بر اساس مصوبه ی شورای اقتصاد به قیمت هر کیلو گرم 420 تومان خبر داد.

ضیایی گفت: ‌کشاورزان از هفته آینده می توانند با مراجعه به شش کارخانه آرد استان و یا مرکز سیلوی شهید استکی فرخشهر گندم برداشتی مازاد بر مصرف خود را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: از 67 هزار هکتار مزارع استان 120 هزار تن محصول گندم دیمی از نوع سرداری آذر دو و گندم آبی از نوع امید، الموت، شهداس، الوند و چمران برداشت می شود.

وی یادآور شد: ظرفیت سیلوهای بخش خصوصی و دولتی استان 120 هزار تن است.

صادرات 80 درصدی تولیدات فرش دستبافت زنان چهارمحالی

زنان روستایی چهارمحال و بختیاری در سه ماهه امسال 50 هزار متر مربع فرش دستبافت تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کردند.

رئیس صازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این فرش ها را 100هزار بافنده بر 50 هزار دارقالی بافته اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.

رحمان کرمی با اشاره به ارزآوری و درآمدزایی اقتصادی فرش برای خانوارهای استان، افزود:‌ 80 درصد فرش های بافته شده چهارمحال و بختیاری با کمترین تاثیر پذیری از بحران های اقتصاد جهانی از طریق پایانه های صادراتی استانهای اصفهان و تهران به کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود.

وی تخصصی نبودن گمرک، کمبود نیروی متخصص و کارشناس ارزیاب فرش را از مهمترین علل صادرات قالی چهارمحال و بختیاری از پایانه های صادراتی استانهای همجوار اعلام کرد.

کرمی افزود: بافندگان چهارمحال و بختیاری توان تولید سالانه 400 هزار متر مربع فرش را دارند.

فراخوان نامنویسی عضویت در شرکت تعاونی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری

فراخوان نامنویسی از داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان عضویت در نخستین شرکت تعاونی فارغ التحصیلان فرش دستباف می توانند تا پایان تیرماه تقاضای مکتوب خود را به اداره فرش چهارمحال و بختیاری تحویل دهند.

علیرضا شیخی گفت: این شرکت تعاونی با هدف توسعه و ترویج صنعت فرش دستباف و نیز در جهت ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت های علمی و انسانی موجود راه اندازی می شود.

فیلم "روزهای زندگی" در شهرکرد نقد و بررسی شد ‏

در دومین نشست از نقد فیلم های سینمایی، فیلم "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخ طادی مورد نقد و بررسی فیلم سازان استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

داستان این فیلم ماجرای زن و شوهری است که در جبهه جنوب و در بیمارستانی صحرایی مشغول خدمت هستند.امیرعلی و همسرش به دلیل سال‌ها کار در آنجا به حال و هوای جبهه وابستگی شدیدی پیدا کرده‌اند،اما اعلام خبر آتش‌بس و بعد حمله نیروهای عراقی به بیمارستان، این زوج را در آزمایشی دشوار قرار می‌دهد.



‏ یکی از فیلم سازان استان درباره این فیلم گفت:خط اصلی داستان برای مخاطب تا آخر فیلم شکسته نمی شود و کارگردان برای خلق کاراکترها و پر و بال دادن به کاراکترهای فرعی از نگاه روان شناختی بهره می گیرند ونوع فیلمبرداری و توجه کارگردان به این مقوله از سوی دیگر جذابیت لازم را برای جذب مخاطب به وجود می آورد.



فاطمه برزکار افزود: تعلیق این فیلم که حاصل از کنش ها و واکنش های شخصیت ها می باشد، کشش داستانی را دوچندان می کند و روزهای زندگی‎را فیلمی دیدنی در عرصه دفاع مقدس برای مخاطب می کند.



‎یکی دیگر از کارگردانان چهارمحال وبختیاری نیز گفت‎ : ‎ویژگی اصلی فیلم حضور شخصیت های ملموس در فیلم است که اگرچه خاکستری اند اما تکلیفشان با مخاطب روشن است‎.

‎محسن باقری دستگردی تصریح کرد: پزشکی که کورش سلیمانی نقش آن را بازی می کند با فرار خود در پایان کار به نوعی قضاوت تماشاگر را به سمت و سوی خود می کشاند‏.



استفاده از هنر در رشد و تعالی انسان بسیار مفید است ‏

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری نقش هنر در زندگی انسان را غیر قابل انکار دانست و گفت: استفاده از هنر در رشد و تعالی انسانها بسیار مفید است.‏

محمود شمسی پور افزود :همانطور که ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری در رشته های مختلف تاکنون توانسته اند در سطح های بین المللی و ملی افتخاراتی کسب کنند در زمینه هنر و فعالیتهای فرهنگی نیز استان ما دارای توانمندی های‎ ‎‏ فراوان و استعدادهای درخشانی است که تاکنون آنها نیز افتخار ات بزرگی را برای استان به ارمغان آورده اند.

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شمسی پور گفت: با تعامل و همکاری بین دستگاه ها ی استان می توان این افتخارات را دو چندان کرد و در جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر جوانان هنرمند و ورزشکار استان قدم برداشت.

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مدیر کل تربیت بدنی و ورزش استان افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان آمادگی همکاری با حوزه هنری در خصوص فعالیت های هنری با موضوعات جوانان را دارد و امید آن می رود که در آینده نه چندان دور اقدامات مفید و موثری را صورت دهد.



لازمه رشد رشته های هنری توجه مسئولین دستگاههای مختلف است

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری نیزضمن اشاره به جایگاه هنر و هنرمندان استان در کشور گفت: امروزه توجه هر چه بیشتر مسئولین دستگاه ها ی مختلف به مقوله هنر و بهره گیری از آن برای انجام وظایف مختلف یکی از شروط رشد هر چه بیشتر هنر در استان است.



حجت الله شیروانی افزود: هنر در زمان حاضر فعالیتی منحصر در نگارخانه، سالن و مراکز هنری نیست بلکه امروزه هنر در سراسر شبانه روز و اوقات زندگی روزمره ی ما با ماست.

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وی بیان داشت: هنر امروز بخشی از هویت ما را به خود مشغول کرده و حس زیبای دوستی که سر منشا هر هنری است امروزه در تمام شئون زندگی ما ساری و جاری است.