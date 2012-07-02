به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه افتتاحیه مرکز آموزش خاتمالانبیاء(ص) و نیز اولین دوره رشد و تعالی مدیران کارگاههای قرب، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام برگزار شد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) در این مراسم با اشاره به دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره توسعه سرمایه انسانی سازمانها، جامعنگری در طراحی راهبردهای توانمندسازی در کلیه ابعاد شامل ارتقای دانش مدیران، تقویت مهارتهای حرفهای و ارتقای تواناییهای آنها را از سیاستهای کلان قرارگاه در ارتباط با توانمندسازی مدیران برشمرد و گفت: دیدگاههای روشنی که سردار ظریفمنش فرمانده محترم دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام درباره همکاریهای علمی این دانشگاه با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) مطرح فرمودند و همچنین جلسات متعددی که برگزار گردید، باعث شد که قرارگاه از میان دانشگاههای مختلفی که با آنها در تعامل است، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام را برای ارتقای سطح علمی مدیران خود انتخاب کند.
مظفری اظهار امیدواری کرد: با کمک دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام بحث توانمندسازی مدیران قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) به طور جامع پیگیری و اجرا شود و قرارگاه از پتانسیلهای موجود در این دانشگاه در جهت ارتقای سطح علمی و تخصصی نیروی انسانی خود بهره ببرد.
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