مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی دانشجویی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی دانشجویی امروز سه‌شنبه به همت سازمان بسیج دانشجویی در مقبره‌الشهدای دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در این مراسم سردار پاسدار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام سید صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی و سردار مجید خراسانی رئیس بسیج سازندگی شرکت کرده بودند.

بنابراین گزارش پس از پایان این مراسم دانشجویان به سمت ایلام و منطقه مهران حرکت کردند.

همچنین سردار پاسدار علی فضلی به عنوان سخنران ویژه در جمع دانشجویان بسیجی به ایراد سخنرانی پرداخت.