هیچ مساله ای نباید مانع روابط خوب بین ایران و عربستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه همایش ملی حج و اقتصاد که در سالن همایش های سازمان حج و زیارت برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: عنوان همایش، موضوع بدیهی است و امیدوارم طلیعه ای برای اقدامات موثرتر در این زمینه بشود.



وی با بیان اینکه تردیدی نیست که موضوع حج، هم از بعد فردی و اجتماعی برای جامعه اسلامی بسیار مهم است گفت: اهمیت این امر به حدی است که در روایات و آموزه های اسلامی تاکید شده که اگر افراد و امت اسلامی استطاعت حضور در حج را نداشتند، اولیای حکومت باید تمهیداتی بیندیشند تا این سفر به سهولت انجام گیرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از مکه به عنوان محل نزول قرآن نام برد و با تاکید بر اینکه منطقه حجاز شرایطی به وجود آورده که رابطه کشورها با عربستان فراتر از روابط دیپلماتیک باشد ادامه داد: ما به این سرزمین عشق داریم و لذا هیچ چیزی نباید مانع روابط خوب بین ایران و عربستان باشد.



لاریجانی در همین باره ادامه داد:هر چند ممکن است اختلافاتی بین دو کشور باشد اما این امر نباید رابطه بین ملت ها را به سردی بکشاند. این یک استراتژی خاص برای کشور ما در رابطه با عربستان است که این نیز به خاطر قداست حجاز می باشد و باید مشکلات به وجود آمده از طریق مذاکره در جهت منفعت مسلمین حل شود.



وی با تاکید بر رعایت حقوق مردم عربستان اظهار داشت: کشور سعودی هم باید به حقوق مردم خود در کشور توجه داشته باشد و این رعایت حقوق امری بوده که همواره برای پایداری یک کشور مسئله‏ای حیاتی می‏باشد. مقوله روابط ایران و عربستان نیز فراتر از روابط متعارف با دیگر کشورهاست و لذا استراتژی ایران یک همکاری صمیمانه و خوب با عربستان می‏‎باشد.



عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در ادامه سخنانش عباداتی مانند حج را ذووجه معرفی کرد که دارای جنبه های عبادی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می‏باشد .

وی اظهار داشت: در قرآن کریم حضرت ابراهیم از خداوند می خواهند که رزق مردم مکه هماره فراهم باشد و این امر نشان می دهد که قداست این سرزمین به اندازه ای بوده که مورد توجه مکتب اسلام می‏باشد و این امر خود به خود شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی را فراهم آورده است.



لاریجانی به گردش مالی هنگفتی که سالیانه به موجب حج در بلاد اسلامی جابه جا می شود اشاره کرد و گفت: ساماندهی این حجم نقدینگی یک امر و ضرورتی عقلانی است و لذا این گونه همایش‏ها می‏تواند بستر مناسبی را در این جهت فراهم سازد.

وی مطالعه چگونگی کاهش سفر، بررسی ایجاد رقابت در سرویس دادن به زائران در بخش خصوصی، روش های بهتر در تهیه سوغات و هدیه و چگونگی ایجاد یک کارگاه تربیتی در طی سفر حج را از رویکردهای مهم این عبادت دانست و درباره رقابت بخش خصوصی در ارائه خدمات به زائرین حج اظهار داشت: هر چند ممکن است از جهت منطق اقتصادی ، علی العموم این رقابت درست باشد، اما درباره حج، واقعیت دیگری نیز نهفته است که باید بدان توجه داشت.

لاریجانی در همین باره افزود: بر این عقیده ام که رقابتهای اقتصادی باید در زمینه رقابت به اوج خود برسد اما در سفر حج می بایست ملاحظات دیگری را نیز در نظر گرفت و بنابراین تنوع تصمیم گیری و رقابت، امکان و فرصت از بین بردن مناقشات که گاه در روابط به وجود می آید را از بین خواهد برد.



وی درباره مقوله خرید سوغات و هدیه حجاج از سرزمین حجاز اظهار داشت: بعید می دانم که با فعالیتهای ضربتی بتوان در این زمینه به راهکار مناسبی دست یافت بلکه اصلاح این امر یک مقوله زمانبری بوده که نیاز به فرهنگ سازی دارد و این مسئله دستوری حل نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت قربانی در حج گفت: در زمینه قربانی نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود که قربانیان به سرعت به کشورهای اسلامی فرستاده شوند.

وی در ادامه به روایتی از حضرت رسول خطاب به سلمان فارسی اشاره کرد و اظهار داشت: پیامبر اکرم در حجه الوداع خطاب به سلمان قسم یاد می کنند و می فرمایند که زمانی فرا می رسد که ثروتمندان امت من برای تفرج، افراد متوسط برای تجارت، و مستمندان و فقرا برای ریا و کسب شهرت به مکه می روند .



لاریجانی در ادامه با این ادعا که حج وظیفه و عبادت معمولی نیست اظهار داشت: هر امری که به این عبادت بزرگ لطمه بزند باید از آن پرهیز کرد و باید توجه داشت که نقطه کانونی سفر حج مورد لطمه واقع نگردد و این نقطه کانونی ایجاد تحول در حجاج است.

رئیس مجلس همچنین افزود: معمولا اعمال و احکام حج را خوب بیان می کنیم اما توجهی به اسرار آن نداریم حج باید به یک دالان سیر و سلوک تبدیل شود و برای این منظور و رسیدن به نتیجه عبادت باید مقدمات آن را نیز درست انجام دهیم.



وی با این ادعا که اگر بتوانیم سفر حج را به کارگاهی تربیتی تبدیل کنیم، هزینه های بسیاری را از کشور کاهش خواهیم داد گفت: روابط بین انسان ها، نوع تعامل با طبیعت، خانواده و دیگر مقوله های بشری همه را می توان در این ایجاد تحول اصلاح کرد و در نهایت به فروکاستن هزینه های اقتصادی کشور کمک کرد.



لاریجانی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در امر فرهنگی ، هزینه های اقتصادی کشور را پایین می آورد ادامه داد: این امر در دنیا تجربه شده است و اگر بتوانیم نتیجه حج را به این سمت سوق دهیم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.