50 شعر سپید «در میمون خودم پدربزرگم» گرد هم آمد

بکتاش آبتین درباره مجموعه شعر جدیدش با نام «در میمون خودم پدربزرگم» به خبرنگار مهر گفت: این کتاب را برای چاپ به انتشارات نگاه سپرده‌ام که 2 هفته پیش برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است.

وی ادامه داد: نام کتاب از عنوان یکی از شعرهای مجموعه برگرفته است و چون این عنوان برایم جالب بود به عنوان اسم کتاب هم آن را انتخاب کردم.

شاعر «و پای من که قلم شد، نوشت برگردیم» در توضیح بیشتر نام مجموعه شعر جدیدش، بیان کرد: من شعرهای زیادی درباره میمون دارم و به نوعی می‌توانم بگویم میمون حیوان مورد علاقه‌ام است و شاید دلیل دیگری نداشته باشد.

آبتین افزود: این کتاب شامل 50 شعر سپید است که در فاصله سه سال اخیر سروده شده‌اند و برخی از آنها نیز پیش از این در نشریات به چاپ رسیده‌اند. این کتاب شامل شعرهای عاشقانه، اجتماعی و مرگ‌اندیش است.

این شاعر که در هنر هفتم هم فعالیت دارد از اکران یکی از مستندهایش در اصفهان خبر داد و گفت: مستند «پارک مارک» چهارشنبه 28 تیرماه در اصفهان اکران و جلسه نقد و بررسی آن هم برگزار می‌شود.

این مستند تاکنون در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش درآمده و موفق به دریافت جوایز متعددی در حوزه‌هایی چون کارگردانی، تدوین، تصویربرداری، صدابرداری و بهترین فیلم شده است.

جشن خانه سینما و تصویر سال از جمله رقابت‌های سینمایی داخلی بوده است که «پارک مارک» در آن مورد توجه داوران قرار گرفته است.

این مستند اجتماعی با محوریت زندگی در کلان شهرها ساخته شده است.