عیادت از کارگر قرچکی که زیر کامیون حمل زباله رفت/ بیش از 100 میلیون هزینه، 39 میلیون دریافتی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابراهیمی صبح سه شنبه در منزل احمد خدری حضور یافت و ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی برای این کارگر زحمتکش، از زحمات وی قدردانی کرد و از نزدیک در جریان وضعیت وی قرار گرفت.

ماجرای قطع پای کارگر

شامگاه ۲۲خرداد سال جاری، حادثه ای تلخ در بخش قرچک از توابع شهرستان ورامین رقم خورد که منجر به قطع پای یک کارگر خدمات شهری شد.

خدری، کارگر ۴۱ساله به دلیل بی‌ احتیاطی راننده اتومبیل حمل زباله، زیر چرخ‌های یک کامیون گرفتار شد که در ‌‌نهایت این حادثه منجر به قطع پای راست وی از ناحیه زانو ‌شد.

وی در حاشیه عیادت بخشدار قرچک، در تشریح این حادثه به خبرنگار مهر گفت: هنگام خالی کردن کامیون مکانیزه حمل زباله، به دلیل اینکه کامیون به عقب حرکت می‌ کرد، از ماشین به پایین پرت شدم و کامیون نیز روی پاهای من قرار گرفت.

وی ادامه داد: ۱۰دقیقه بعد از تماس همکارانم با آتش نشانی، مأموران در محل حادثه حاضر شدند اما به دلیل تجربه کم، دچار دستپاچگی زیادی شده بودند و تا مدت زیادی نمی ‌دانستند باید چگونه کامیون را از روی پا‌هایم بلند کنند.

این کارگر ۴۱ساله بیان داشت: آتش نشانان مدام با مرکز تماس می ‌گرفتند و تقاضای راهنمایی می ‌کردند، درحالی که دو پای من زیر کامیون گیر کرده بود و خونریزی شدیدی داشتم.

عدم پذیرش دو بیمارستان

با انتقال کارگر مصدوم به بیمارستان ۱۵خرداد ورامین، مسئولان این بیمارستان، به دلیل عدم وجود پزشک حاذق و همچنین عدم پذیرفتن مسئولیت قطع پای کارگر، از پذیرش وی خودداری کردند و به این ترتیب، احمد خدری با شرایط وخیمی که داشت به تهران منتقل شد.

در تهران نیز مسئولان یک بیمارستان دولتی، خدری را پذیرش نکردند و این کارگر مصدوم که خونریزی شدیدی از ناحیه پا‌ها داشت، در نهایت به بیمارستان خصوصی عرفان واقع در سعادت آباد تهران منتقل شد.

خدری ادامه داد: از زمان وقوع حادثه تا زمانی که برای انجام عمل اولیه به اطاق عمل بیمارستان عرفان منتقل شدم، حدود ۱۱ساعت زمان گذشت که بخش زیادی از این زمان به دلیل عدم پذیرش از سوی دوبیمارستان فوق تلف شد که این مسئله می‌توانست به قیمت جانم تمام شود.

بیش از 100 میلیون هزینه، 39 میلیون دریافتی

خدری در مورد حمایت‌های مسئولان شهرداری و همچنین کارفرما گفت: از سوی شرکتی که برای آنها کار می‌کردم، تا کنون 27 میلیون تومان پرداخت شده که این مبالغ بلاعوض نیست و در ازای تضمین برای بازگرداندن آنها دو فقره چک 20 میلیونی سفید و تعهدنامه ای بابت پرداخت فوری این مبلغ پس از دریافت از بیمه گرفتند که این مسئله تعجب برانگیز است.

گفتنی است، این کارگر مصدوم در حال حاضر پای راست خود را از ناحیه زانو به پایین از دست داده و خانواده خدری با دریافت همین مقدار وام از کارفرما تا کنون مبلغی معادل 88میلیون تومان برای هزینه‌ های درمان وی به بیمارستان پرداخت کرده‌اند و 14 میلیون و 500 هزار تومان بابت تجهیزات پزشکی از قبیل پلاتین و... داده اند که با توجه به میزان جراحت و طول درمان، به نظر می ‌رسد مبلغ تمام شده بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

از سوی دیگر، در صورت عدم رسیدگی مطلوب، امکان عفونت و حتی قطع پای دیگر این کارگر 41 ساله نیز وجود دارد که باید در این خصوص نیز چاره ای اندیشیده شود.

در حالی که خدری عصر دوشنبه از بیمارستان مرخص شده است، شنیده ها حاکی از آن است که هیچ یک از مسئولان ارشد شهرداری و شورای اسلامی قرچک حتی به عیادت این کارگر شهرداری نرفته اند.

نکته مهمتر، سکوتی است که مسئولان شهری قرچک در قبال این حادثه تلخ داشته اند و فقط در شب اول یک میلیون تومان به صورت بلاعوض داده اند و یک میلیون و 500 هزار تومان نیز به عنوان ارزاق داده اند و 10 میلیون تومان نیز به این کارگر وام داده اند.

جا دارد با توجه به اینکه احمد خدری کارگر متأهل است و یک فرزند نوجوان نیز دارد و اقوام وی با قرض از دوستان و آشنایانشان، هزینه های سنگین بیمارستان و درمان وی را تأمین کرده اند، مسئولان شورای اسلامی شهر و شهرداری قرچک با عنایت ویژه به این موضوع نگاه کرده و تا پرداخت خسارت توسط بیمه و طی مراحل اداری برای دریافت دیه، حمایت خود را از این کارگر شرکتی دریغ نکنند.