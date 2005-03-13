مرمت 920 برگ سند تاريخي - ديني در سازمان اسناد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين تعداد سند مرمت شده را اسنادي از سازمان اوقاف و امور خيريه ، قرآن تاريخي ، كتاب و دو طومار تشكيل مي دهند .

غير از اسنادي كه از سوي سازمان اوقاف ، به منظور مرمت اصولي در اختيار كارشناسان بخش مرمت سازمان اسناد قرار گرفته ، بقيه اسناد شخصي بوده و از سوي صاحبان آثار ارائه شده است .

اين تعداد سند ، در قالب برگه هايي در ابعاد A4 اندازه گيري و شمارش شده است و حاصل تلاش شش ماهه كارشناسان بخش هاي مختلف از قبيل آسيب شناسي ، ضد عفوني و مرمت سازمان اسناد هستند .

بر اساس اعلام بخش مرمت سازمان اسناد ، طي شش ماه اول امسال نيز 180 سند ديني و مذهبي مرمت شده است و با 920 سند جديد ، تعداد اسناد مرمت شده از سوي بخش مرمت اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به 1100 برگ سند تاريخي - ديني مي رسد .

سازمان اسناد ، با هدف حفظ اسناد ملي و جلوگيري از تخريب آثار فرهنگي كشور ، در زمينه مرمت ، حفظ ، نگهداري و همچنين خريد ، خدمات ويژه اي را به صاحبان اسناد ارائه مي دهد .

بر اساس اعلام سازمان اسناد ، صاحبان سندهاي تاريخي ، به عنوان حافظان اموال ملي مي توانند با اطمينان خاطر، اسناد خود را براي مرمت و ضد عفوني به اين سازمان ارائه كنند تا با كمترين هزينه و بهره گيري از استانداردهاي روز جهاني ، مرمت شوند .