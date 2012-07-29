سپاهان با پیروزیهای اخیر خود از استقلال و پرسپولیس برتر شد

حسن اشجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان اظهار داشت: همه دیدند که تیم ما چگونه توانست با کسب 6 امتیاز از دو بازی، بالاتر از تیمهای استقلال و پرسپولیس قرار گیرد و با نظم تیمی خود، نشان دهد که در فصل جاری نیز مدعی رسیدن به قهرمانی است.
وی با بیان اینکه برخی از شکستهای سپاهان در دیدارهای تدارکاتی نگرانشده بودند، تصریح کرد: اگرچه شکستهای ما در دیدارهای تدارکاتی باعث نگرانی برخی از هواداران شده بود اما اکنون با دو بردی که آورده ایم، بالاتر از دیگر مدعیان ایستاده ایم و با روحیه ای مضاعف به ادامه رقابت ها می اندیشیم.
مدافع تیم سپاهان با اشاره به بازی هفته آینده تیم اصفهانی مقابل راهآهن تهران بیان داشت: مطمئن باشید تیم ما در همه بازیها به دنبال کسب 3 امتیاز است و با توجه به اینکه در ۳ بازی آینده پشت سر هم در خانه بازی می کنیم، مطمئن باشید با همه توان برای کسب امتیاز این بازیها به میدان خواهیم رفت.
وی اضافه کرد: بازی تیم ما مقابل الاهلی در مسابقات یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از اهمیت بسیاری برایمان برخوردار است بنابراین باید با پیروزی در بازیهای آینده خود در لیگ ایران، با انگیزه به مصاف الاهلی برویم.
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