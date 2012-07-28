اجرای طرح بام سبز در برخی ساختمانهای منطقه 10

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت : استفاده از ظرفیت ها و امکانات برای توسعه فضای سبز با جلب مشارکت شهروندان از رویکردهای اصلی منطقه است .

وی با بیان نحوه اجرای طرح بام سبز گفت : بام سبز ، بام ساختمانی است که تمام یا قسمتی از آن با گیاهانی که بر روی یک لایه ضد آب کاشته شده باشند، پوشانده شده است. در این طرح صفحاتی ایزوله روی بام ها نصب و خاکی سبک با حجم 10 تا 15 سانتی متر برای کاشت گل های فصلی در داخل آن پهن می شود و همچنین برای پیشگیری از آسیب دیدن تاسیسات ساختمانی با توجه به حجم خاکی که برای رشد یک درختچه نیاز است جعبه های مخصوص ویژه کاشت درختچه نیز در اطراف این صفحه ها نصب می شود .

وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود : اجرای این طرح موجب ایجاد محیطی سبز ، زیبا و نیمه عمومی (مشاع) برای ساکنین آن ساختمان می شود و کیفیت زندگی و احساس رضایت از محیط را بالا می برد.

عظیمی یادآور شد: گیاهان نقشی اساسی را در آرامش انسانها ، تصفیه هوا ،حفظ منابع و ... ایفا می کنند همچنین کمک به عایق کردن ساختمان در برابر آلودگی صوتی ، کاهش اثر گرمای هوا و تزئین بام ها از دیگر مزایای اجرای طرح است .

وی افزود : اجرای این طرح روی ساختمان های نوساز قابل اجراست و اداره فضای سبز آمادگی لازم برای ارائه مشاوره و راهنمایی شهروندان در زمینه ساخت فضای سبز روی بام ها دارد و قرار است بزودی این طرح روی بام سرویس بهداشتی بوستان شبیری جی و خانه فرهنگ توحید اجرا شود .

عظیمی در پایان یادآور شد: با توجه به بافت فرسوده منطقه ، احداث فضای سبز درمنطقه به علت کمبود زمین و قیمت بالای آن بسیار پرهزینه و گران است و اکثر زمینها توسط ساختمانها و معابر شهری اشغال شده است در همین راستا با تبدیل بام ساختمان به فضای سبز ، می توان طبیعت تسخیر شده توسط شهر را به آن بازگرداند.