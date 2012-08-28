توقف استقلال برابر تیم دسته اولی/ غیبت چهار بازیکن و حضور مربیان تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان امیرقلعه نویی که دیدار هفته هفتم آنها برابر پیکان به دلیل برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران به تعویق افتاده است، عصر امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم دسته اولی پارسه رفتند و در پایان برابر این تیم به تساوی 2 بر2 دست یافتند.

در این دیدار که در زمین کمپ اختصاصی باشگاه استقلال و در حضور حدود 150 تماشاگر برگزار شد، توزی(15) و آرش برهانی(65) برای استقلال گل زدند و امیرحسین ایپکچی(12) و احسان خرسندی(75) برای تیم پارسه گل زدند. در تیم پارسه بازیکنانی چون مهرشاد مومنی و پرویز برومند دو بازیکن پیشین استقلال حضور داشتند و هدایت این تیم نیز برعهده مهدی پاشازاده بود.

امیرقلعه نویی سرمربی آبی پوشان در این دیدار با لباس شخصی نظاره گر بازی شاگردانش بود و مجید صالح امور فنی را در اختیار داشت. ضمن اینکه جواد نکونام، سیاوش اکبرپور، هاشم بیک زاده و حنیف عمران زاده با اجازه کادر فنی در این بازی غایب بودند. امیر نوری بازیگر تلویزیون نیز مهمان ویژه این بازی بود. مارکار آقاجانیان و امید نمازی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران نیز در محل برگزاری این بازی حضور داشتند.

تیم فوتبال استقلال از فردا تا روز شنبه تمریناتش را تعطیل خواهد کرد و سپس روز یکشنبه برای برگزاری دیداری خیریه راهی مشهد خواهد شد و بلافاصله به تهران بازخواهد گشت.