به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: افزایش حجم بارشهای رگباری، همراه با وقوع رعد و برق به خصوص در نواحی مستعد به صورت صاعقه، بارش تگرگ و وزش باد شدید قابل پیشبینی است.
کارشناس پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین آبگرفتگی، ایجاد رواناب و سیلابی شدن مسیلها و اختلال در سیستم حمل و نقل استان خراسان رضوی تا اوایل روز دوشنبه هفته آینده رخ خواهد داد.
وی گفت: بر همین اساس توصیه میشود تا مردم از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها، صعود به ارتفاعات، عملیات کوهنوردی و ورود به مناطق ییلاقی و گردشگری استان و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند تا دچار تلفات جانی و خسارت مالی نشوند.
رضایی پور با اشاره به اینکه بارش باران روز گذشته در نقاط مختلف شهر مشهد متفاوت بود به گونهای که در منطقه هفت تیر (آب و برق) شاهد بیشترین میزان بارش بودیم اضافه کرد: بیشترین میزان بارش باران در شهر مشهد با ۳۸.۳ میلیمتر و سپس نیشابور با ۲۹.۲ میلیمتر به ثبت رسید.
کارشناس پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته، قوچان با ۱۱ و بردسکن با ۳۴ درجه سانتیگراد به ترتیب خنکترین و گرمترین شهرستانهای استان بودهاند و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۱۳ تا ۲۴ درجه را ثبت کرده است و امروز پیشبینی میشود دمای هوای مشهد بین ۱۴ تا ۲۳ درجه در نوسان باشد.
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