فلسفه یونان از طریق فیلسوفان اسلامی در اختیار غرب قرار گرفت

پروفسور راشل کوهن استاد فلسفه دانشگاه ایالتی نیویورک در مورد میزان تأثیر فلسفه غرب از فلسفه اسلامی به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اسلامی و فیلسوفان اسلامی خدمت زیادی به فلسفه غرب در قرون وسطی داشته اند.

وی افزود: نمی توان از اهمیت آرای فیلسوفان اسلامی و ایرانی به ویژه در قرون وسطی غافل شد و اهمیت آنها را نادیده گرفت.

این استاد فلسفه تصریح کرد: آرای فیلسوفان اسلامی هنوز هم در کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند و تخصصی نیز در این خصوص داریم که که متخصصان به بررسی فلسفه قرون وسطی و طبیعتاً به بررسی آرای فیلسوفان اسلامی و ایرانی می پردازند.

وی در ادامه یادآور شد: امروزه آرای ابن سینا و فارابی و فیلسوفان دیگر اسلامی در مغرب زمین تدریس می شوند.

این فیلسوف معاصر در ادامه تصریح کرد: علاوه بر فیلسوفان اسلامی، فیلسوفان مسیحی و یهودی مهمی در قرون وسطی داشته ایم که برای بررسی فلسفه قرون وسطی باید آرای آنها نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرند.

کوهن یادآور شد: آنچه مهم و اساسی است این است که فلسفه غرب از طریق فلسفه اسلامی و آرای فیلسوفان اسلامی توانست با فلسفه یونان باستان پیوند خود را برقرار سازد.

مؤلف "اخلاق هیوم" تصریح کرد: این فیلسوفان اسلامی بودند که میراث فلسفه یونان باستان را در اختیار فلسفه غرب قرار دادند.

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