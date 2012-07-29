طرح معرفت افزایی ویژه اساتید در دانشگاه پیام نور یزد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی صدرالساداتی با اشاره به ایام فراغت از تحصیل برای اساتید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این طرح امسال با استقبال خوب اساتید و دانشجویان روبرو شده است.

وی افزود: طول دوره برای اساتید 10 روز و برای دانشجویان 16 روز در نظر گرفته شده است.

صدرالساداتی عنوان کرد: در این دوره 100 نفر از اساتید دانشگاه حضور دارند که 70 نفر اساتید برادر و 30 نفر از اساتید خواهر هستند.

وی گفت: در این طرح اساتید علاوه بر بهره گیری از محتوای طرح معرفت افزایی در کارگاه نقد فیلم، کرسی آزاد اندیشی، محافل انس با قرآن، شبی با خانواده شهدا، مباحث اخلاقی اسلامی و ... شرکت می کنند.

صدرالساداتی یادآور شد: طرح ضیافت اندیشه دارای دو رویکرد آموزشی و فرهنگی است که تلفیق این دو رویکرد در حرکت به سمت اسلامی شدن دانشگاه ها موثر خواهد بود.

دیدار اساتید دانشگاه پیام نور با خانواده های مستمند

به مناسبت ماه مبارک رمضان، جمعی از اساتید دانشگاه پیام نور در راستای دلجویی و همنوایی با خانواده های ایتام و نیازمندان با هشت خانواده نیازمند دیدار کردند.

امسال در اجرای طرح خداپسندانه دیدار با خانواده های مستمندان 30 نفر از اساتید دانشگاه پیام نور به اتفاق مسئولان طرح ضیافت اندیشه با خانواده های زیر پوشش کمیته امداد دیدار کردند.

اعزام 36 دانشجوی بسیجی دانشگاه پیام نور طبس به اردوهای جهادی

رئیس دانشگاه پیام نور طبس گفت: 36 دانشجوی بسیجی دختر و پسر دانشگاه پیام نور طبس به اردوهای جهادی اعزام شدند.

مهدی شفیعی مقدم افزود: در این اردو که دومین اردوی جهادی دانشجویان این دانشگاه در سال جاری است، 22 دانشجو بسیجی خواهر برای انجام خدمات جهادی در زمینه های فرهنگی و آموزشی حضور دارند و به روستاهای ده محمد و ملوند اعزام شده اند.

وی بیان داشت: 14 دانشجوی پسر نیز برای انجام خدمات عمرانی و فرهنگی به روستای اسفندیار واقع در 120 کیلومتری طبس اعزام شدند.

شفیعی مقدم، اهداف اجرای اردوهای جهادی را فرهنگ سازی، پالایش فردی، آمادگی برای مبارزه در راه آرمانهای انقلاب، خدمت رسانی برشمرد.

وی آخرین و رایج ترین هدفی که در اردوهای جهادی پیگیری می شود را خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: این خدمت رسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی،‌ مذهبی ، ورزشی و ... است.

اعطای بیش از 2 میلیارد ریال وام شهریه به دانشجویان پیام نور یزد

طی سال تحصیلی 91-90 بیش از دو میلیارد و 200 میلیون ریال وام شهریه به دانشجویان این دانشگاه پرداخت شد.

مسئول امور دانشجویی دانشگاه پیام نور یزد اظهار داشت: این میزان وام شهریه در قالب تسهیلات تا سقف 150 هزار تومان ویژه دانشجویان کارشناسی و تا سقف یک میلیون تومان ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد بوده است.

حمیدرضا منصوری بیان داشت: دانشجویان دانشگاه پیام نور به غیر از ترم های اول و آخر می توانند از وام شهریه این دانشگاه استفاده کنند.

وی گفت: وام های دانشجویی از تسهیلاتی است که صندوق رفاه دانشجویی برای تامین نیاز دانشجویان در اختیار آنها می گذارد.

منصوری یادآور شد: وام های دانشجویی دارای انواع و شرایط مختلفی است که دانشجویان با توجه به نیازها و شرایط خود به گرفتن این تسهیلات اقدام می کنند.