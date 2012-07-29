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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

ابراهیمی:

بهروز ثروتیان کارنامه ای درخشان در تاریخ فرهنگ و ادب ایران زمین برجای گذاشت

بهروز ثروتیان کارنامه ای درخشان در تاریخ فرهنگ و ادب ایران زمین برجای گذاشت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ وارشاد البرز در پیامی ضمن ابراز تاسف از درگذشت بهروز ثروتیان گفت: این پژوهشگر، نویسنده و شاعر فقید بعد از خود کارنامه ای درخشان در تاریخ فرهنگ و ادب ایران زمین از خود برجای گذاشت.

مجتبی ابراهیمی درگفتگو با خبرنگارمهر، ضمن ابراز تاسف ازدرگذشت  بهروز ثروتیان به عنوان گنجینه ای ارزشمند برای تاریخ ، پیشنینه و فرهنگ و ادب ایران زمین از او یاد کرد وگفت: بی شک این پژوهشگر، شاعر، نظامی شناس فقید کارنامه ای   درخشان از خود به یادگار گذاشته است و توانایی‌های هنرمندانه او جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: پس از او جای خالی این مرد پرتلاش در عرصه فرهنگ و قلم این سرزمین احساس خواهد شد و تاریخ از او به نیکی یاد خواهد کرد.

تصحیح و شرح آثار نظامی، تصحیح دیوان حافظ، بازنویسی آثار نظامی برای جوانان، رؤیای عشق در مثنوی گل و نوروز، گزیده‌ی مخزن‌الاسرار، آینه‌ی غیب، سلام بر حیدربابا، از ایران چه می‌دانیم، شعر و اندیشه‌ی نیما یوشیج، اندیشه‌های نظامی گنجه‌یی، نقش بیان در آفرینش خیال، نامه‌های حافظ و ترجمه‌ی حافظ به شعر ترکی آذری، تنها بخشی از آثار به‌جامانده از ثروتیان است که برای حفظ و بقای تاریخ دیرینه فرهنگ وادب ایران زمین بازنویسی شده است.

"بهروز ثروتیان" ظهر شنبه  بر اثر سکته قلبی در سن 75سالگی دار فانی را وداع گفت‌ و پیکرش فردا دوشنبه ساعت 9 صبح  از مقابل منزل او واقع در کرج ـ رجایی‌شهر ـ بلوار رستاخیز ـ خیابان چهاردهم ـ فاز دو ـ پلاک 46 به سمت قطعه هنرمندان بهشت سکینه تشییع  کرج به خاک سپرده می‌شود.

کد مطلب 1660620

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