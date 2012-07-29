بهروز ثروتیان کارنامه ای درخشان در تاریخ فرهنگ و ادب ایران زمین برجای گذاشت

مجتبی ابراهیمی درگفتگو با خبرنگارمهر، ضمن ابراز تاسف ازدرگذشت بهروز ثروتیان به عنوان گنجینه ای ارزشمند برای تاریخ ، پیشنینه و فرهنگ و ادب ایران زمین از او یاد کرد وگفت: بی شک این پژوهشگر، شاعر، نظامی شناس فقید کارنامه ای درخشان از خود به یادگار گذاشته است و توانایی‌های هنرمندانه او جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: پس از او جای خالی این مرد پرتلاش در عرصه فرهنگ و قلم این سرزمین احساس خواهد شد و تاریخ از او به نیکی یاد خواهد کرد.

تصحیح و شرح آثار نظامی، تصحیح دیوان حافظ، بازنویسی آثار نظامی برای جوانان، رؤیای عشق در مثنوی گل و نوروز، گزیده‌ی مخزن‌الاسرار، آینه‌ی غیب، سلام بر حیدربابا، از ایران چه می‌دانیم، شعر و اندیشه‌ی نیما یوشیج، اندیشه‌های نظامی گنجه‌یی، نقش بیان در آفرینش خیال، نامه‌های حافظ و ترجمه‌ی حافظ به شعر ترکی آذری، تنها بخشی از آثار به‌جامانده از ثروتیان است که برای حفظ و بقای تاریخ دیرینه فرهنگ وادب ایران زمین بازنویسی شده است.

"بهروز ثروتیان" ظهر شنبه بر اثر سکته قلبی در سن 75سالگی دار فانی را وداع گفت‌ و پیکرش فردا دوشنبه ساعت 9 صبح از مقابل منزل او واقع در کرج ـ رجایی‌شهر ـ بلوار رستاخیز ـ خیابان چهاردهم ـ فاز دو ـ پلاک 46 به سمت قطعه هنرمندان بهشت سکینه تشییع کرج به خاک سپرده می‌شود.