غربت تیم فوتبال سایپا در استان البرز/ بی مهری ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نارنجی پوشان البرزشروع خوبی در لیگ برتر داشته اند، این تیم چهارشنبه شب در دیدار حساس در مقابل استقلال موفق شد با نتیجه دو بر یک از سد حریف خود عبور کند و حالا با انگیزه بالا آماده دیدارهای آینده خود هستند.

حضور بازیکنان جوان و با تجربه در کنارهم این بار سایپا را متفاوت نشان داده و شاید این شروع خوب در لیگ دوازدهم نوید روزهای خوشی برای فوتبال استان البرز داشته باشد.

در این روزها و با توجه به عدم میزبانی نارنجی پوشان از دو تیم سرخابی پایتخت بیشترازهمه چیزغریبی این تیم را در استان البرز نمایان کرده در دیدار این تیم مقابل استقلال که در ورزشگاه آزادی برگزار شد با توجه به اینکه سایپا میزبان این دیدار بود ولی به خاطر مخالفت شورای تامین استان البرز با برگزاری این دیدار در کرج نارنجی پوشان مجبور شدن دیدار را دراستادیوم آزادی برگزار کنند و حضور بیش از 40 هزار هوادار استقلال در ورزشگاه به واقع میزبانی این دیدار از آن استقلال بود شرایطی که در دیدار مقابل پرسپولیس هم اتفاق خواهد افتاد

از نکات جالب توجه دیدار می توان به عدم حضور مسئولان استان درورزشگاه آزادی اشاره کرد که به خود زحمت ندادند تا با حضور خود در ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کنند.

متاسفانه اداره کل وزارت ورزش و جوانان استان البرز ، استانداری، که همیشه از حمایت خود از سایپا سخن می گویند بار دیگر نشان دادن که علاقه ای به تیم فوتبال سایپای البرز ندارند.

باید بپذیریم که هنوز با گذشت چندین سال از حضور سایپا در کرج مسئولان هنوز این تیم را به عنوان نماینده استان البرز در لیگ برترنپذیرفته اند و تلاشی برای حضور پر قدرت این تیم در برتر انجام نداده اند و این پیروزی های با ارزش نارنجی پوشان حاصل تلاش جوانان جویای نام این تیم است.

باشگاه سایپا باید با ارسال دعوت نامه از مسئولان استان برای دیدن مسابقه دعوت به عمل بیاورد

محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز در خصوص عدم حضور مسئولان در بازی دیدار مقابل استقلال گفت:متاسفانه مسئولان باشگاه سایپا هیچ بلیطی را در اختیار هیئت فوتبال قرار نداده اند و باشگاه باید با ارسال دعوت نامه از مسئولان استان برای دیدن مسابقه دعوت به عمل بیاورند.

وی ادامه داد: این اتفاق باید رخ می داد حضور مسئولان شهر در ورزشگاه آزادی باعث دلگرمی بازیکنان میشود و حتی ارتباط را میان مسئولان و باشگاه سایپا نزذیک تر خواهد کرد.

محمودی تصریح کرد: پیروزی های سایپا دررقابت های لیگ برتر باعث افتخار استان البرز است و باید قدر این تیم خوب را دانست.

نا مهربانی ها به سایپا از طرف مسئولان استان بیشتر شده است

سعید تقی زاده سخنگوی باشگاه سایپای البرز البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سایپای البرز نزدیک به یک دهه است که در استان البرز مشغول فعالیت است و باشگاه با میل خود تصمیم گرفت به کرج بیاید. در این مدت ارتباط باشگاه با مسئولان استان فراز و نشیب فراوانی داشته است.

وی ادامه داد: در دیدار مقابل استقلال سایپا میزبان استقلال بود مسئولان شهر همواره اعلام می کنند که از سایپا حمایت می کنیم سایپا متعلق به استان البرز است اگر این طور است باید به صورت خود جوش بیایند و تیم را مورد حمایت قراردهند و منتظر دعوت نامه نباشند این جریان مثل این می باشد که صاحب خانه از خود دعوت کند.

تقی زاده تصریح کرد: متاسفانه در این روزها نا مهربانی ها به سایپا از طرف مسئولان استان بیشتر شده و آن حسی که باید به سایپا داشته باشند را ندارند.

سخنگوی باشگاه سایپا در پایان یادآور شد: میزبانی که متعلق به سایپای البرز و هواداران این تیم بود به خاطر مخالفت شورای تامین استان البرز گرفته شد و امیدوارم با حمایت مسئولان استان البرز و ارتباط نزدیکتر بین آنها در دیدار مقابل پرسپولیس در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان باشیم.

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گزارش :هومن ناظمی