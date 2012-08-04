قیمت گوجه فرنگی غیر اقتصادی است

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه جمعی از نمایندگان استان گلستان در مجلس به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون غیراقتصادی بودن قیمت پایین گوجه فرنگی تذکر کتبی دادند.

وی اظهار داشت: طی این جلسه به اتفاق آقایان امامی، نوروزی، عباسی، رجبی، نظری مهر نمایندگان گرگان و آق‌قلا، علی‌آباد، گنبدکاووس مینودشت، کلاله و مراوه ‌تپه، کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز تذکر کتبی در صحن علنی مجلس به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون غیراقتصادی بودن قیمت پایین گوجه فرنگی ارائه شد.

وی عنوان کرد: عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی بهارستان تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

طاهری از برگزاری جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان با دکتر مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خبر داد.



