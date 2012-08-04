  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

حجت الاسلام طاهری:

قیمت گوجه فرنگی غیر اقتصادی است

قیمت گوجه فرنگی غیر اقتصادی است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: قیمت پایین محصول گوجه فرنگی غیراقتصادی است.

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه جمعی از نمایندگان استان گلستان در مجلس به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون غیراقتصادی بودن قیمت پایین گوجه فرنگی تذکر کتبی دادند.

وی اظهار داشت: طی این جلسه به اتفاق آقایان امامی، نوروزی، عباسی، رجبی، نظری مهر نمایندگان گرگان و آق‌قلا، علی‌آباد، گنبدکاووس مینودشت، کلاله و مراوه ‌تپه، کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز تذکر کتبی در صحن علنی مجلس به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون غیراقتصادی بودن قیمت پایین گوجه فرنگی ارائه شد.

وی عنوان کرد: عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی بهارستان تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

طاهری از برگزاری جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان با دکتر مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خبر داد.


 
کد مطلب 1665331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها