زهرا احمدی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار جمعه شب دانشجویان با احمدی نژاد که در محل مجلس قدیم برگزار شد، گفت: فضای جلسه اصلا در اختیار دانشجویان نبود و از بیرون از محیط دانشگاه افرادی را برای شرکت در این مراسم آورده بودند و آنها مانع سخنرانی فعالان دانشجویی می شدند، به طوری که در زمان سخنرانی من این عده مدام صلوات می فرستادند و نمی گذاشتن به خوبی سخنرانی کنم.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه دانشجویان از سخنان احمدی نژاد قانع نشدند، افزود: رئیس جمهور نتوانست به خوبی سوال ها و ابهام هایی که از سوی فعالان دانشجویی مطرح شده بود را پاسخ دهد ، ما انتظار داشتیم پاسخ های شفافی را از رئیس قوه مجریه دریافت کنیم.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: متاسفانه در جلسه اخیرجنبش دانشجویی با رئیس جمهور سهمیه حضور دانشجویان بسیارمحدود بود وما انتظار چنین برخوردی را نداشتیم.
عضو دفتر تحکیم وحدت: احمدی نژاد دانشجویان را قانع نکرد/ فضای جلسه در اختیار دانشجویان نبود
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه دانشجویان از سخنان احمدی نژاد قانع نشدند، افزود: رئیس جمهور نتوانست به خوبی سوال ها و ابهام هایی که از سوی فعالان دانشجویی مطرح شده بود را پاسخ دهد.
زهرا احمدی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار جمعه شب دانشجویان با احمدی نژاد که در محل مجلس قدیم برگزار شد، گفت: فضای جلسه اصلا در اختیار دانشجویان نبود و از بیرون از محیط دانشگاه افرادی را برای شرکت در این مراسم آورده بودند و آنها مانع سخنرانی فعالان دانشجویی می شدند، به طوری که در زمان سخنرانی من این عده مدام صلوات می فرستادند و نمی گذاشتن به خوبی سخنرانی کنم.
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