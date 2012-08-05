زهرا احمدی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار جمعه شب دانشجویان با احمدی نژاد که در محل مجلس قدیم برگزار شد، گفت: فضای جلسه اصلا در اختیار دانشجویان نبود و از بیرون از محیط دانشگاه افرادی را برای شرکت در این مراسم آورده بودند و آنها مانع سخنرانی فعالان دانشجویی می شدند، به طوری که در زمان سخنرانی من این عده مدام صلوات می فرستادند و نمی گذاشتن به خوبی سخنرانی کنم.



این فعال دانشجویی با بیان اینکه دانشجویان از سخنان احمدی نژاد قانع نشدند، افزود: رئیس جمهور نتوانست به خوبی سوال ها و ابهام هایی که از سوی فعالان دانشجویی مطرح شده بود را پاسخ دهد ، ما انتظار داشتیم پاسخ های شفافی را از رئیس قوه مجریه دریافت کنیم.



دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: متاسفانه در جلسه اخیرجنبش دانشجویی با رئیس جمهور سهمیه حضور دانشجویان بسیارمحدود بود وما انتظار چنین برخوردی را نداشتیم.