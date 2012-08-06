به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ریحانی با اعلام این خبر گفت: زیرساختهای آموزشهای عمومی و تخصصی به صورت مجازی فراهم شده است در این دوره‌های مجازی محتوای دوره‌ها در اختیار فرگیران قرار می‌گیرد و برای فراگیرانی که موفق به کسب حد نصاب نمره در آزمون مربوطه گردند، گواهینامه صادر می‌شود.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد خوارزمی ادامه داد: تشکیل جهاددانشگاهی استان البرز به تصویب رسیده است و با ایجاد و اختصاص فضای مناسب برای استقرار جهاد دانشگاهی در استان البرز فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی، و آموزشی جهاد

دانشگاهی در استان البرز توسعه خواهد یافت.



وی اظهار داشت: معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ضمن ارائه مجوز، جهاددانشگاهی را برای برگزاری آزمون‌های استخدامی مورد تایید قرارداده است و برگزاری آزمون‌های استخدامی سازمانها و نهادهای دولتی استان البرز نیزمی‌تواند از طریق جهاددانشگاهی استان البرز در چهارچوب ضوابط برگزار شود.



وی در پایان با اشاره به انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای بین جهاددانشگاهی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: با انعقاد این تفاهم نامه با هم‌افزایی توانمندی‌های جهاددانشگاهی واتاق بازرگانی خدمات بهتری به شهروندان البرزارائه خواهد شد و در شناسایی بهتر نیازهای سازمانها در بخشهای مختلف موثر خواهد بود و جهاد دانشگاهی براساس این نیازها برای برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز برنامه ریزی خواهد کرد.



12 هزار نفر در دور های آموزشی کوتاه مدتدانشگاه خوارزمی شرکت کردند

ریحانی گفت: دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی در رشته‌های زبان کامپیوتر، تربیت مربی مهد کودک، هنر، فوریت‌های پزشکی و دوره‌های تخصصی میریت و فنی و مهندسی ارائه می‌شود.



وی افزود: جهاددانشگاهی در استان البرز بر اساس مجوزی که دریافت داشته از اواخر تابستان دوره‌های ارتقاء نظام مهندسی را برگزار خواهد کرد.



ریحانی در زمینه ضرورت آموزشهای تخصصی گفت: دانشجویان با شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی می‌توانند مهارت‌های لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنندوجهاددانشگاهی با هدف افزایش مهارت و تخصص دانشجویان اقدام

به برگزاری این دوره‌ها می کند و همچنین برای ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری هرچه بهتر فراگیران از استادان مجربی که دستی بر صنعت دارند و علاوه بردانش تئوری، دانش تجربی و تخصصی بیشتری برای انتقال دانش و مهارت به فراگیران را دارند، استفاده می‌ شود.



ریحانی یادآور شد: از آنجا که بیش از چهار هزار واحد صنعتی در استان البرزفعال هستند و استان البرز یک استان صنعتی است و در همین راستا جهاد دانشگاهی سعی دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی مبتنی بر پژوهش، حاصل یافته‌های پژوهشی

را در قالب آموزش‌های مورد نیاز بخش صنعت، خدمات، کارکنان دولت و بخش خصوصی ارائه دهد.



وی یادآور شد: در سال جاری حدود 12 هزار نفر از آموزشهای ارائه شده در مراکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی بهره‌مند شدند.