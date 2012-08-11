50 زمین لرزه استانهای کشور را لرزانده است/نقشه و جدول زمین لرزه ها

به گزارش مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور شدید ترین این زمین لرزه ها در استان آذربایجان شرقی با مرکزیت اهر به بزرگی 6.2 درمقیاس ریشتر گزارش شده است.

همچنین زمین لرزه استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان را نیز لرزانده است.

نقشه و محل وقوع و جزئیات ربرخی از این زمین لرزه ها به شرح زیر است.

جدول تکمیلی

ردیف زمان وقوع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق بزرگی توضیحات 29 ۲۲:۲۸:۳۲.۰ ۳۸.۴۳ N ۴۶.۸۷ E ۱۹ ۴.۲ اهر، آذربایجانشرقی 30 ۲۱:۵۷:۳۹.۶ ۳۸.۴۱ N ۴۶.۶۷ E ۱۸ ۲.۶ ورزقان،آذربایجان شرقی 31 ۲۱:۵۷:۰۹.۳ ۳۲.۱۴ N ۶۰.۰۸ E ۵ ۳.۹ درح، خراسانجنوبی 32 ۲۱:۵۶:۴۰.۷ ۳۸.۳۸ N ۴۶.۶۶ E ۲ ۲.۶ ورزقان،آذربایجان شرقی 33 ۲۱:۴۲:۴۳.۳ ۳۸.۴۳ N ۴۶.۸۲ E ۱۱ ۲.۹ ورزقان،آذربایجان شرقی 34 ۲۱:۴۰:۱۷.۱ ۳۸.۴۱ N ۴۶.۸۴ E ۱۸ ۳.۲ ورزقان،آذربایجان شرقی 35 ۲۱:۱۵:۲۲.۴ ۳۸.۴۴ N ۴۶.۶۸ E ۶ ۳.۰ ورزقان،آذربایجان شرقی

ردیف زمان وقوع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق بزرگی توضیحات 28 ۲۰:۵۱:۵۲.۹ ۳۸.۴۲ N ۴۶.۶۸ E ۴ 4 ورزقان،آذربایجان شرقی 27 ۲۰:۳۰:۴۹.۹ ۳۸.۴۵ N ۴۶.۸۰ E ۴ 4 ورزقان،آذربایجان شرقی 26 ۲۰:۱۳:۱۹.۲ ۳۸.۴۴ N ۴۶.۷۴ E ۱۰ 4.8 ورزقان،آذربایجان شرقی 25 ۱۹:۵۱:۱۴.۶ ۳۸.۴۳ N ۴۶.۷۹ E ۴ 4.5 ورزقان،آذربایجان شرقی 24 ۱۹:۲۸:۰۶.۱ ۳۸.۴۰ N ۴۶.۸۳ E ۷ 3.4 ورزقان،آذربایجان شرقی