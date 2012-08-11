50 زمین لرزه استانهای کشور را لرزانده است/نقشه و جدول زمین لرزه ها

به گزارش مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور شدید ترین این زمین لرزه ها در استان آذربایجان شرقی با مرکزیت اهر به بزرگی 6.2 درمقیاس ریشتر گزارش شده است.
همچنین زمین لرزه استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان را نیز لرزانده است.
نقشه و محل وقوع و جزئیات ربرخی از این زمین لرزه ها به شرح زیر است.
جدول تکمیلی
|
ردیف
|
زمان وقوع
|
عرض جغرافیایی
|
طول جغرافیایی
|
عمق
|
بزرگی
|
توضیحات
|
29
|
۳۸.۴۳ N
|
۴۶.۸۷ E
|
۱۹
|
۴.۲
|
اهر، آذربایجانشرقی
|
30
|
۳۸.۴۱ N
|
۴۶.۶۷ E
|
۱۸
|
۲.۶
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
31
|
۳۲.۱۴ N
|
۶۰.۰۸ E
|
۵
|
۳.۹
|
درح، خراسانجنوبی
|
32
|
۳۸.۳۸ N
|
۴۶.۶۶ E
|
۲
|
۲.۶
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
33
|
۳۸.۴۳ N
|
۴۶.۸۲ E
|
۱۱
|
۲.۹
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
34
|
۳۸.۴۱ N
|
۴۶.۸۴ E
|
۱۸
|
۳.۲
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
35
|
۳۸.۴۴ N
|
۴۶.۶۸ E
|
۶
|
۳.۰
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
ردیف
|
زمان وقوع
|
عرض جغرافیایی
|
طول جغرافیایی
|
عمق
|
بزرگی
|
توضیحات
|
28
|
۳۸.۴۲ N
|
۴۶.۶۸ E
|
۴
|
4
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
27
|
۳۸.۴۵ N
|
۴۶.۸۰ E
|
۴
|
4
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
26
|
۳۸.۴۴ N
|
۴۶.۷۴ E
|
۱۰
|
4.8
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
25
|
۳۸.۴۳ N
|
۴۶.۷۹ E
|
۴
|
4.5
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
24
|
۳۸.۴۰ N
|
۴۶.۸۳ E
|
۷
|
3.4
|
ورزقان،آذربایجان شرقی
|
ردیف
|
زمان وقوع
|
عرض جغرافیایی
|
طول جغرافیایی
|
عمق
|
بزرگی
|
توضیحات
|
۱
|
۳۸.۴۲N
|
۴۶.۸۷E
|
۴
|
۳.۴
|
اهر،آذربایجانشرقی
|
۲
|
۳۸.۴۵N
|
۴۶.۸۰E
|
۵
|
۴.۰
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۳
|
۳۸.۴۲N
|
۴۶.۶۷E
|
۴
|
۴.۳
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۴
|
۳۸.۳۷N
|
۴۶.۷۶E
|
۵
|
۳.۷
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۵
|
۳۸.۴۴N
|
۴۶.۷۹E
|
۱۸
|
۳.۲
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۶
|
۳۸.۳۹N
|
۴۶.۷۰E
|
۴
|
۴.۰
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۷
|
۳۸.۴۱N
|
۴۶.۷۸E
|
۴
|
۳.۷
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۸
|
۳۸.۴۰N
|
۴۶.۷۸E
|
۶
|
۳.۳
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۹
|
۳۸.۴۰N
|
۴۶.۸۴E
|
۱۲
|
۳.۷
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۱۰
|
۳۸.۴۳N
|
۴۶.۶۹E
|
۴
|
۴.۵
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۱۱
|
۳۸.۳۹N
|
۴۶.۷۱E
|
۴
|
۴.۱
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۱۲
|
۳۸.۴۳N
|
۴۶.۷۰E
|
۸
|
۴.۷
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۱۳
|
۳۸.۴۰N
|
۴۶.۷۵E
|
۱۶
|
۴.۱
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۱۴
|
۳۸.۴۵N
|
۴۶.۷۳E
|
۱۰
|
۶.۰
|
ورزقان،آذربایجانشرقی
|
۱۵
|
۳۸.۴۹N
|
۴۶.۸۷E
|
۱۰
|
۶.۲
|
اهر،آذربایجانشرقی
|
۱۶
|
۳۶.۹۶N
|
۵۸.۹۲E
|
۱۸
|
۲.۷
|
چناران،خراسانرضوی
|
۱۷
|
۲۸.۱۰N
|
۵۷.۵۵E
|
۱۸
|
۳.۹
|
کهنوج،کرمان
|
۱۸
|
۳۱.۵۰N
|
۵۶.۷۱E
|
۱۲
|
۲.۸
|
راور،کرمان
|
۱۹
|
۳۲.۴۴N
|
۵۸.۸۱E
|
۱۲
|
۲.۵
|
خوسف،خراسان جنوبی
|
۲۰
|
۲۷.۱۹N
|
۵۶.۲۷E
|
۹
|
۳.۲
|
بندرعباس،هرمزگان
|
21
|
۳۱.۴۷N
|
۵۶.۷۳E
|
۱۲
|
2.9
|
راور،کرمان
|
22
|
۳۵.۴۹N
|
۵۹.۱۲E
|
۱۰
|
3
|
رباط سنگ،خراسانرضوی
|
23
|
۳۷.۳۵N
|
۵۷.۲۶E
|
۸
|
2.5
|
بجنورد،خراسانشمالی
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