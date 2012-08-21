کشف گورستان هزاره قبل از میلاد در سقز/شناسایی آثار به جای مانده از مادها

عبد الرضا مهاجری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف گورستان قدیمی در شهرستان سقز، اظهار داشت: در بررسی های اولیه از این گورستان قدیمی که در عرصه ای به مساحت 40 هکتار است، مشخص شد که قاچاقچیان حدود 40 تا 50 قبر را حفاری و اشیا درون قبرها را به غارت برده اند.

وی افزود: بر اساس داده های سطحی که قاچاقچیان پس از حفاری قبرها از خود به جای گذاشته اند، به یک سری شواهد فرهنگی برخورد کردیم که ذهن ما را نسبت به پیرامون این گورستان بیشتر به خود مشغول کرد و به همین دلیل عملیات کاوش در این منطقه دنبال و پیگیری شد.

سرپرست گروه کاوش ادامه داد: یافته ها و داده های سطحی بیرون آورده شده از گورها که توسط قاچاقچیان کار شده بود نشان از آن است که این اشیا متعلق به مادها است و با توجه به آشفتگی هنری که در هزاره اول قبل از میلاد در منطقه کردستان و جنوب آذربایجان در ارتباط با ماد، مانا، آشور، سکا و اقوام هزاره اول وجود داشت، یک موقعیت بسیار مناسب به وجود آورده که بتوان مقداری از گمشده های تاریخی و اختلافات تاریخی را به آن نسبت یافت.

مهاجری نژاد با بیان اینکه نقشه برداری منطقه هدف انجام شده است، یادآور شد: با بدست آمدن داده های بیرون آورده شده از درون قبرها، تلاش می کنیم وضعیت منطقه را در رابطه با آثار باستانی آن بیشتر روشن کنیم و به همین دلیل برنامه ریزی برای ادامه عملیات کاوش منطقه در دست اجراست.

شایان ذکر است در شهرستان سقز تاکنون 145 اثر فرهنگی، هنری، مذهبی و باستانی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.