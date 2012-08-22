کره جنوبی هم تحریم نفتی ایران را نادیده می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه" دو پالایشگاه مهم نفتی کره جنوبی می خواهند در سپتامبر بار دیگر واردات نفت از ایران را از سر گیرند.

بعد از چندین هفته وقفه در واردات نفت ایران ، کره جنوبی می خواهد بار دیگر نفت این کشور را وارد کند. به گفته یک سخنگوی وزارت اقتصاد در سئول، شرکتهای نفتی "اسکی انرژی" و شرکت "هیوندای اویل بانک " حداقل تا سپتامبر واردات نفت از ایران را از سر می گیرند و این یک موضوع صنعتی به شمار می رود.

بر اساس اطلاعات پالایشگاه اسکی انرژی که بزرگترین پالایشگاه نفتی کره جنوبی به شمار می رود، انتظار می رود که ایران تانکرهای نفتی خود را در سپتامبر بارگیری کرده و همچنین اقدامات بیمه و حمایتی لازم برای انتقال آن به کره جنوبی را انجام دهد. به گفته سخنگوی این شرکت نفتی در سئول، احتمالا نفت ایران در اکتبر به کره جنوبی وارد خواهد شد. مذاکرات با شرکتهای ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این باره هنوز به پایان نرسیده است.

کره جنوبی با این اقدام خود تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران را نادیده گرفته است. از ابتدای جولای توقف هر گونه واردات نفتی از ایران از طرف اتحادیه اروپا اجرایی شده است. بعد از اجرایی شدن این تحریمها کره جنوبی نیز از روی اجبار به صورت موقتی واردات نفت از ایران را متوقف کرد.مقامات کره ای مشکل بیمه محموله های نفتی را تنها مانع صادرات نفت ایران به این کشور اعلام کرده اند

کره جنوبی پنجمین کشور بزرگ وارد کننده نفت دنیا به شمار می رود. همچنین این کشور چهارمین کشور بزرگ وارد کننده نفت ایران نیز تا قبل از توقف واردات خود از تهران محسوب می شد.

لازم به ذکر است که قرار است ایران محموله های نفتی خود را با بیمه خود و توسط کشتی های ایرانی به کره جنوبی منتقل کند.