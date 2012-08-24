افزایش 15درصدی حقوق اساتید دانشگاه آزاد/ تعیین یک رئیس برای هر استان

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین مصوبات شب گذشته هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که شب گذشته در واحد علوم تحقیقات این دانشگاه با حضور تمام اعضا برگزار شد، به مشخص شدن ترکیب وظایف و اختیارات هیأت امنای استانهای دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: طبق قولی که در خصوص تمرکز زدایی در دانشگاه آزاد داده بودیم، ترکیب 31 هیدت امنای استانی مشخص شد که پس از بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در هر استان یک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فعال خواهد شد.

وی به دلیل تشکیل ترکیب هیأت امنای استانی اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه، کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای هر استان بر عهده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آن استان خواهد بود.

به گفته وی، این هیأت با 6 رای از 9 رای به تصویب هیأت امنا رسید که در این میان رای آیت الله هاشمی رفسنجانی - رئیس هیأت امنا در میان 6 رای قرار داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از تصویب 15 درصدی حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان این دانشگاه در جلسه شب گذشته هیأت امنا خبر داد.

دانشجو در پاسخ به پرسش مهر درباره بررسی افزایش شهریه این دانشگاه در جلسه هیأت امنا اعلام کرد که هر چند این موضوع مطرح نشد اما رقم 15 درصدی که وزارت علوم در خصوص افزایش شهریه دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی اعلام و ابلاغ کرد برای سال تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی اعمال نخواهد شد.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به گسترده تر شدن اختیارات رئیس دانشگاه آزاد از جمله در حیطه امور اجرایی، اداری، مالی، سپرده گذاری، نحوه گشایش حسابها و سایر موارد خبر داد و گفت: با تصویب هیأت امنا اختیارات تمام این موارد به طور کامل به رئیس دانشگاه آزاد سپرده شد.

دانشجو در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مشخص شدن محل هزینه و درآمدهای این دانشگاه در جلسه شب گذشته هیات امنا مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: این موارد باید در کمیسیون دائمی دانشگاه مذکور بررسی و سپس در جلسه بعدی هیأت امنا مطرح شود.

به گزارش مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کامران و فرهاد دانشجو، حجت الاسلام محمدیان، حجت الاسلام سید حسن خمینی، دکتر مرضیه وحید دستجردی، حمید میرزاده، دکتر فریدون عزیزی و بهمن یزدی صمدی ترکیب اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تشکیل می دهند.