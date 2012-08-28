عکس خبری/ گونه های جدید شناسایی شده در منطقه اشترانکوه

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در سرشماری تابستانه حیات وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه برای نخستین بار از گونه های جانوری گربه وحشی، گربه جنگلی، سنجاب درختی، مار قیطانی و کبک دری عکس و فیلم تهیه شد.