https://mehrnews.com/xjjXy ۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷ کد مطلب 1682980 استانها لرستان استانها لرستان ۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷ عکس خبری/ گونه های جدید شناسایی شده در منطقه اشترانکوه خرم آباد - خبرگزاری مهر: در سرشماری تابستانه حیات وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه برای نخستین بار از گونه های جانوری گربه وحشی، گربه جنگلی، سنجاب درختی، مار قیطانی و کبک دری عکس و فیلم تهیه شد. عکس / حبیب رحمتی کد مطلب 1682980 کپی شد مطالب مرتبط تعرض به حریم زیستگاه منحصر به فرد زاگرس/ وقتی حیات وحش در "پناهگاه" احساس خطر می کنند
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