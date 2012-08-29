علی مصفا با "پله آخر" به جشنواره باتومی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در بخش مسابقه فیلم‌های بلند هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم باتومی گرجستان روی پرده می‌رود و در این بخش با 39 فیلم بلند دیگر به رقابت می‌پردازد.

همچنین از دیگر بخش‌های این جشنواره مسابقه فیلم‌های کوتاه است که مزدک میرعابدینی بازیگر و کارگردان سینما با اثری در این بخش حضور دارد. در این بخش نیز 40 فیلم کوتاه به قابت می‌پردازند. در بخش مستند این جشنواره نیز فردین صاحب الزمانی به عنوان داور حضور خواهد داشت.

در سایت این جشنواره آمده است: در این دوره جشنواره باتومی از ایران داریوش مهرجویی، منیژه حکمت، محسن امیریوسفی، عباس کیارستمی و رامتین لوافی‌پور به‌عنوان مهمانان ویژه حضور خواهند داشت. همچنین از کشورهای دیگر نیز فیلمسازان برجسته‌ای به عنوان میهمان حضور می‌یابند.

فیلم سینمایی "پله آخر" ساخته علی مصفا در بخش مسابقه جشنوره بین‌المللی کارلووی‌واری به نمایش درآمد و در مراسم اختتامیه این رویداد لیلا حاتمی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد و همچنین فیلم نیز جایزه فیبرشی را هم از آن خود کرد. البته از طرف دیگر پوستر فیلم "پله آخر" در بخش بهترین پوستر جشنواره فیلم کارلووی‌واری مقام اول را کسب کرد.

در خلاصه داستان "پله آخر" که لیلا حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی بازی می‌کنند، آمده‌است: لیلی ستاره سینماست و به تازگی شوهرش را از دست داده‌است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خنده‌اش می‌گیرد و از کار باز می‌ماند. هیچ کس نمی‌تواند دلیل خنده‌هایش را حدس بزند.

علی مصفا کارگردان و بازیگر سینمای ایران پیش از این فیلم سینمایی "سیمای زنی در دورست" را کارگردانی کرده بود. چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی 29 ژوئن تا 7 ژوئیه (9 تا 17 تیر) برگزار می‌شود.