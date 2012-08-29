نشست روز دوم وزرای خارجه جنبش عدم تعهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست وزرای خارجه عضو جنبش عدم تعهد دقایقی قبل در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز شد.

در این نشست که ادامه نشست روز گذشته وزیران خارجه است قرار است 25 هیات سخنرانی کنند.

به گزارش مهر، نشست وزیران خارجه روز گذشته با سخنرانی معاون وزیر خارجه مصر و خوشامدگویی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد و ریاست این جنبش از مصر به ایران محول شد.

در نشست دیروز وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد، پیش نویس بیانیه تنظیم شده در نشست کارشناسان به تصویب وزیران خارجه رسید و برای ارائه در نشست سران جنبش عدم که پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار می شود آماده شد.