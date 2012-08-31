ترافیک شدید در محور هراز/ تردد سنگین خودروها از تهران به آمل

علی نوری پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ترافیک جاده هراز در مسیر برگشت از تهران به سمت آمل در محدوده پلور تا منطقه کهرود در مقاطعی نیمه سنگین می شود، اما تردد وسایط نقلیه در جریان است.



وی اضافه کرد: در نقاطی از مسیرجاده هراز که چهار خطه بوده، ترافیک به صورت روان در جریان است و علت نیمه سنگین بودن ترافیک به دلیل حجم بالای وسائط نقلیه در این جاده، پرتردد و کم عرض بودن جاده است.



رئیس راه و شهرسازی بخش لاریجان ادامه داد: به دلیل تعطیلی روزهای اخیر در تهران و دور جدید سفرهای تابستانی، مسافرت هموطنان از سراسر کشور به شهرهای شمالی افزایش داشته و سبب بالا بودن تردد خودروها درجاده پرتردد هراز شده است.



وی با اشاره به اینکه محدودیتهای ترافیکی از روزهای قبل در جاده هراز از سوی پلیس راه در حال اعمال است، به رانندگانی که قصد تردد درجاده هراز را دارند، تقاضا کرد: مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت و به توصیه های ایمنی مأموران پلیس راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توجه کنند.



وی یادآور شد: رانندگان باید در طول مسیرجاده هراز حوصله و صبر بیشتری داشته باشند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.