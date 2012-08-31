دیدارهای جداگانه رئیس جمهور با مقامات کشورها در حاشیه اجلاس عدم تعهد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور امروز در دیدارهای جداگانه با مقامات و سران ارشد حاضر در نشست سران عدم تعهد در تهران با آنها در خصوص مسائل دو جانبه گفتگو کرد.

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با وزرای خارجه ارمنستان، بروندی و وزیر کار توسعه و جوانان سومالی به طور جداگانه دیدار کرد.



محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز جمعه در دیدار ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد با اشاره به همکاری‌های رو به رشد تهران - ایروان و روند مناسب اجرای توافقات میان دو کشور تصریح کرد: سطح همکاری‌ها میان ایران و ارمنستان بسیار خوب است و هیچ محدودیتی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود ندارد.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال ارمنستان، آذربایجان و منطقه قره‌باغ موضعی روشن است، گفت: مطمئناً جمهوری اسلامی ایران نظر دقیق و عادلانه خود را دنبال کرده و سعی در ایجاد تفاهم و حل عادلانه مسایل دارد.



وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس جنبش عدم تعهد گفت: ارمنستان ارزش بالایی برای توافقات و بیانیه این جنبش قائل خواهد بود.



وی همچنین خواستار توسعه روابط مناسبات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران شد.



احمدی‌نژاد همچنین در دیدار وزیر امور خارجه بروندی نیز با اشاره به سطح رو به رشد مناسبات دو کشور بر لزوم ارتقاء گسترده میان وزرای خارجه ایران و بروندی در جهت تحکیم روابط تأکید کرد و اظهار داشت: مطمئناً با گسترش همکاری‌ها می‌توانیم اقدامات مهم و تأثیرگذاری را در زمینه‌های مختلف داشته باشیم.



وزیر امور خارجه بروندی تصدی ریاست جنبش عدم تعهد از سوی جمهوری اسلامی ایران را موجب ارتقاء جایگاه جنبش عدم تعهد در عرصه بین‌المللی برشمرد.



احمدی‌نژاد در دیدار وزیر کار توسعه و جوانان سومالی نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا به طور همه‌جانبه به دولت و ملت سومالی در راستای رشد و توسعه روزافزون این کشور کمک کند.



وزیر کار توسعه و جوانان سومالی نیز در این دیدار از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سومالی تقدیر و خواهان گسترش سطح روابط با ایران شد.

اساس جنبش عدم تعهد بر عدالت، محبت و دوستی ملت‌ها است

احمدی‌نژاد در دیدار معاون رئیس‌جمهور کوبا در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار معاون رئیس‌جمهور کوبا با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سران عضو جنبش عدم تعهد در تهران تصریح کرد: جنبش عدم تعهد نهادی است که پایه‌های آن براساس عدالت، محبت و دوستی ملت‌ها بنا نهاده شده و از این رو مورد قبول همه ملت‌ها است.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ساختارهای سازمان ملل را کسانی ایجاد کردند که می‌خواستند اقدامات سلطه طلبانه گذشته خود را که از راه‌های نظامی انجام می‌دادند، از طریق ساز و کارهای سیاسی و بین‌المللی دنبال کنند، گفت: اساس تشکیل سازمان ملل برای استمرار سلطه و ظلم در جهان است.



احمدی‌نژاد با اشاره به جایگاه و سابقه کوبا و نقش این کشور در جنبش عدم تعهد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و کوبا با یکدیگر برادر بوده و می‌توانند با همکاری یکدیگر اقدامات مؤثری را در زمینه مناسبات دوجانبه و بین‌المللی به انجام برسانند.



معاون رئیس‌جمهور کوبا نیز در این دیدار با تقدیر از جمهوری اسلامی ایران بخاطر برگزاری شایسته و موفقیت‌آمیز اجلاس شانزدهم غیرمتعهدها گفت: ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد، مایه امید و دلگرمی ملت‌ها خواهد بود و امروز با توجه به ریاست ایران بر جنبش باید فرصت را مغتنم شمرده و بر مبنای آنچه که در این اجلاس در سند نهایی منتشر می‌شود روابط خود را گسترش دهیم.



رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های جنبش عدم تعهد برای گسترش همکاری میان کشورهای عضو این جنبش گفت: اقدامات بسیار گسترده‌ای پیش روی اعضای جنبش عدم تعهد وجود دارد که باید با همکاری و هماهنگی، آنها را در راستای تحقق اهداف جنبش مدیریت کرد.



استفاده از ظرفیت‌های جنبش عدم تعهد برای ارتقاء و گسترش همکاری‌ها میان کشورهای عضو



احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز (جمعه) در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار معاون رئیس جمهور اندونزی روابط جمهوری اسلامی ایران و اندونزی را خوب و رو به رشد توصیف کرد و گفت: دو کشور همکاری‌ها و اقدامات خوبی در بخش‌های مختلف با یکدیگر دارند.



رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: ایران و اندونزی دو کشور دوست و برادر هستند و احساس دو ملت نسبت به یکدیگر دوستانه و برادرانه است و امیدواریم با تلاش مسئولان دو کشور گام های بلندی در جهت توسعه روابط اجرای برنامه‌ها و مناسبات دو کشور برداشته شود.



معاون رئیس جمهور اندونزی نیز در این دیدار ضمن تبریک به رئیس‌جمهور بابت تصدی ریاست جنبش عدم تعهد، برگزاری شانزدهمین اجلاس را بسیار شایسته و موفقیت‌آمیز دانست و اظهار داشت: مطمئناً تصدی جمهوری اسلامی ایران بر ریاست جنبش عدم تعهد تأثیرات قابل توجه و فراوانی بر فعال شدن و تأثیرگذاری این جنبش خواهد داشت.



جنبش عدم تعهد ظرفیتی برای عبور از تحولات به سمت نقطه مطلوب است



همچنین محمود احمدی‌نژاد در دیدار رئیس مجلس ملت الجزایر در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد با بیان اینکه امروز مسایل مهمی پیش روی جامعه بشری با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد وجود دارد، گفت: مطمئناً جنبش عدم تعهد نمی‌تواند همه این مسایل را مورد توجه قرار داده و یا آنها را حل کند اما این جنبش دارای بنیان‌های خوبی است و برخلاف سازمان ملل که توسط برخی سلطه‌گران اداره می‌شود، در راستای دوستی، محبت و عدالت ایجاد شده است.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد در حال حاضر فاقد ساختارهای لازم برای تأثیرگذاری و حل مشکلات کشورهای عضو است، تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری همه کشورهای عضو در این جنبش نهادهای لازم را در آن برای تحقق اهداف ایجاد کنیم.



احمدی‌نژاد روابط ایران و الجزایر را بسیار خوب و برادرانه توصیف کرد و اظهار داشت: دولت و ملت ایران همواره در کنار برادران خود در الجزایر هستند.



رئیس مجلس ملت الجزایر نیز در این دیدار برگزاری موفقیت‌آمیز شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد را موجب وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات کشورهای عضو دانست و خاطر نشان کرد: دولت الجزایر در کنار جمهوری اسلامی ایران همه توان خود را برای تحقق اهداف جنبش عدم تعهد بکار خواهد گرفت.



وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد مناسبات همه جانبه تهران – الجزیره خواستار توسعه روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران شد.



سطح روابط اقتصادی ایران و آفریقای مرکزی باید هر چه سریع‌تر به تراز مناسبات سیاسی آنان برسد



رئیس‌جمهور با اشاره به روابط سیاسی دیرینه ایران و آفریقای مرکزی گفت: سطح روابط اقتصادی دو کشور در تراز روابط مطلوب سیاسی آنان نیست و باید هر چه سریع‌تر این فاصله جبران شود.

در ادامه این دیدارها، محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز (جمعه) در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار با فرانکویس بزیزه یانگو ووندار، رئیس‌جمهور آفریقای مرکزی روابط دو کشور را تاریخی و کهن توصیف کرد و اظهار داشت: ایران و آفریقای مرکزی دیدگاه‌هایی سازنده و مشابه نسبت به مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی دارند.



رئیس‌جمهور افزود: روابط دیرینه سیاسی و دیدگاه‌های مشترک درباره مسایل بین‌المللی بستر خوبی برای گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور است که تاکنون از آن استفاده لازم نشده است.



احمدی‌نژاد اظهار داشت: با توجه به استعدادها و منابع خدادادی ایران و آمریکای مرکزی باید شرایطی فراهم کنیم تا مردم دو کشور بتوانند از این ظرفیت‌ها مطلع شده و به نحو شایسته‌ای از آنها در راستای پیشرفت و اعتلای یکدیگر بهره ببرند که شرط این موضوع افزایش رفت و آمد بین مردم و مسئولان دو کشور است.



رئیس‌جمهور پیشنهاد داد تا در اولین فرصت نشست مشترک اقتصادی فعالان و مدیران اقتصادی ایران و آفریقای مرکزی برگزار شود و همچنین با اشاره به توانمندی‌ها و دستاوردهای چشمگیر کشورمان در عرصه‌های صنعتی، علمی و فناوری، آمادگی کشورمان برای انتقال این دستاوردها و تجربیات به آفریقای مرکزی را اعلام کرد.



فرانکویس بزیزه یانگو ووندار رئیس‌جمهور آفریقای مرکزی نیز در این دیدار برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ایران را در سطح عالی توصیف کرد و گفت: برگزاری اجلاس با موفقیت به پیش می‌رود و امیدوارم این روند در مسیر تحقق اهداف این جنبش نیز همچنان ادامه یابد.



رئیس‌جمهور آفریقای مرکزی نیز با اشاره به تاریخ طولانی روابط سیاسی ایران و آفریقای مرکزی تصریح کرد: اگر چه تاکنون به شایستگی از این ظرفیت در راستای گسترش روابط دو کشور بهره‌گیری نشده است، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که می‌توانیم ساختار و چارچوب همکاری‌های دو جانبه را متحول کنیم و لازم است ارتقاء سطح روابط و گسترش همکاری‌ها را تسریع کنیم.



وی در پایان از همبستگی ملت و کشورش با جمهوری اسلامی ایران ابراز خشنودی کرد.



شکوفایی ظرفیت‌های جنبش عدم تعهد در گروه همدلی و همکاری اعضاست



احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز (جمعه) در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار با یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجه عمان روابط دو کشور را خوب و صمیمی توصیف کرد و اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای گسترش روابط ایران و عمان وجود ندارد و اراده سیاسی سران دو کشور بر گسترش بیش از پیش روابط قرار دارد.



یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن تبریک به جمهوری اسلامی ایران به مناسبت برعهده گرفتن ریاست جنبش عدم تعهد و برگزاری شایسته و موفق شانزدهمین اجلاس سران جنبش تصریح کرد: حضور پررنگ کشورهای عضو در این نشست گواه جایگاه والای ایران در عرصه بین‌المللی است.



یوسف بن علوی خاطر نشان کرد: عمان همواره با دیده تحسین به سطح روابط گسترده و پویای خود با جمهوری اسلامی ایران می‌نگرد.



ایران هیچ محدودیتی برای ارتقاء سطح روابط با سریلانکا ندارد



به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد همچنین در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار با ماهیندا راجا پاکسا، رئیس‌جمهور سریلانکا تصریح کرد: بسیار مناسب است کشورهای مستقل مبادلات خود با یکدیگر را با روش تهاتر و یا استفاده از واحدهای پول ملی انجام دهند.



رئیس‌جمهور گفت: استفاده از ارز‌های خارجی در مبادلات تجاری کشورهای مستقل با یکدیگر علاوه بر اینکه باعث خواهد شد، سود گردش این پول‌ها نصیب کشورهای غربی شود، امکانی نیز به آن کشورها می‌دهد تا بر گلوگاه مبادله پول کشورهای مستقل تسلط داشته باشند و از سوی دیگر مبادله تهاتری یا با استفاده از پول ملی به رونق تجارت بین کشورها منتج خواهد شد.



رئیس‌جمهور سریلانکا نیز در این دیدار با تشکر از کمک و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به سریلانکا اظهار داشت : سریلانکا ضمن تشکر از برگزاری مطلوب و موفق اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران آمادگی کشورش را برای همکاری و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشبرد اهداف برنامه‌های جنبش عدم تعهد اعلام کرد.



جنبش عدم تعهد ظرفیتی برای پیشبرد صلح و برادری در جهان است



همچنین محمود احمدی‌نژاد صبح امروز در حاشیه آخرین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان روابط تهران - خارطوم را ویژه و رو به گسترش توصیف کرد و اظهار داشت: روابط دو کشور مبتنی بر عقیده و برادری اسلامی است و اگر چه در سطح مطلوبی جریان دارد اما همچنان ظرفیت‌های زیادی در دو کشور وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است.



رئیس‌جمهور با اظهار امیدواری برای تعمیق و تحکیم هر چه بیشتر روابط ایران و سودان اظهار داشت: روابط دوجانبه با سرعت خوبی رو به گسترش است و باید از هر فرصتی از جمله ظرفیتی که در حاشیه نشست‌های این چنینی مثل اجلاس جنبش عدم تعهد پیش می‌آید برای برگزاری جلسات دیدار و گفتگو در راستای ارتقاء سطح روابط نهایت استفاده را ببریم.



عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از شرکت در اجلاس مهم جنبش عدم تعهد گفت: میهمان‌نوازی گرم از شرکت‌کنندگان در اجلاس باعث ارتقاء سطح برگزاری آن و حرکت سریع‌تر بسوی تحقق اهداف این جنبش شده است.



رئیس‌جمهور سودان با اعلام آمادگی و اشتیاق کشورش برای گسترش همکاری‌ها و روابط با ایران در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: باور ما این است که روابط و همکاری‌های دوجانبه باید همه‌ روزه گسترش یابد، چرا که علاوه بر آنکه دو کشور منافع و دشمنان واحدی دارند که این همگرایی آنان اقتضاء می‌کند هیچ محدودیتی در مسیر ارتقاء سطح روابط وجود ندارد.



عمر البشیر رئیس جمهور سودان با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و تحولات آن تصریح کرد: این شرایط تعمیق همکاری‌های ایران و سودان را ضرورت بخشیده و با توجه به اراده سیاسی موجود نزد سران دو کشور به دورنمای روابط تهران – خارطوم بسیار خوش‌بین هستم.