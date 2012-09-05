سبزوار در مسیر توسعه به کارگاه سازندگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقصودی عصر چهارشنبه در اولین همایش هم اندیشی کارمندان شهرداری سبزوار، سازمان ها و ادارات تابعه گفت: پروژه های زیادی از مهرماه سال گذشته تاکنون توسط شهرداری اجرا و پایان یافته است که رضایتمندی شهروندان را در پی داشته است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش پرسنل خدوم شهرداری و سازمان های مربوطه، سبزوار در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته است و ما با یاری خداوند این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد.

شهردار سبزوار بیان کرد: ایجاد شور و نشاط شهروندی، نوسازی چهره شهر و تغییر مبلمان شهری، بازگشائی معابر، افزایش سطح خدمات سازمان ها به شهروندان مهمترین فعالیت های انجام گرفته است.

وی افزود: خرسندیم که سال گذشته را با تحقق 100 درصدی بودجه 30 میلیاردتومانی شهرداری به پایان رساندیم و از بودجه 60 میلیاردتومانی امسال نیز تا پایان مردادماه 22 میلیارد تومان محقق شده است.

وی ادامه داد: 13 شهریورماه سال گذشته که مسئولیت خدمت به مردم را بر عهده گرفتم شهرداری 9 میلیارد تومان بدهی داشت و پرسنل تعدادی از سازمان ها سه ماه حقوق دریافت نکرده بودند که اینک تمام بدهی ها پرداخت شده و حقوق تمام پرسنل حداکثر 26 هرماه پرداخت می شود.

مقصودی گفت: فعالیت های عمرانی شهرداری در 90 نقطه شهر در حال انجام است که این مهم نه تنها سبزوار را به کارگاه سازندگی مبدل کرده است بلکه زمینه اشتغال 900 کارگر روزمرد را نیز فراهم آورده است.

شهردار سبزوار نصب 8 ست وسایل بازی پلی اتیلن برای بچه ها در پارک ها، 900 عدد تیر و 40 برج نوری در بوستان ها، میادین و بلوارهای سطح شهر، راه اندازی آب نماها در میادین، تجهیز 70 هکتار از فضای سبز سطح شهر به سیستم آبیاری قطره ای و ایجاد نهالستان به وسعت 10 هکتار در جنوب پارک بهمن را از مهمترین فعالیت های سازمان پارک ها و فضای سبز عنوان کرد.

وی از تولید 100 هزار اصله درخت های مختلف در 2 و نیم هکتار از نهالستان پارک بهمن و نهال خانه های توحید شهر و مصلی خبر داد و گفت: سال آینده از نظر تولید گل و گیاه و درخت خود کفا می شویم.

وی به خرید لودر با اعتباری بالغ بر 330 میلیون تومان اشاره و تصریح کرد: با همت پرسنل سازمان موتوری روکش آسفالت اکثر خیابان هایی که برای شهروندان مشکل ساز شده بودند انجام شد.

مقصودی با بیان اینکه در 5 ماه ابتدای امسال 2 برابر سال 89 و 90 معابر را آسفالت کرده ایم از ادامه نهضت آسفالت خبر داد.

وی گفت: یکی از معضلات خیابان های اصلی سبزوار نبود پارکینگ است که در این رابطه زمینی به مساحت 2 هزار و 200 متر مربع واقع در پشت مسجد جامع خریداری شده و در آینده نزدیک عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

شهردار سبزوار بیان کرد: تاسیس 3 سازمان پسماند، میادین تره بارو سد معبر و آرامستان ها میزان خدمات به مردم را افزایش داد.

مقصودی از راه اندازی کارخانه کمپوست خبر داد و گفت: به همت سازمان پسماند و معاونت خدمات شهری دفن بهداشتی زباله در 30 کیلومتری شهر را آغاز کردیم که خوشبختانه شهروندان آثار مثبت این کار را مشاهده کردند و کاهش مگس در تابستان امسال نمونه ای از آن است.

شهردار افزود: خرید دو دستگاه آمبولانس و تکمیل آرامستان جدید سبزوار به وسعت 100 هکتار از فعالیت های سازمان آرامستان ها است.

وی در ادامه به ساماندهی معضل سد معبر اشاره و اظهار کرد: با همکاری دادستان و اعضاء ستاد اتفاق خوشایندی در حوزه مقابله سد معبر انجام گرفت که همه مردم و مسئولین از این اتفاق ابراز رضایت کردند.

شهردار سبزوار به راه اندازی تاکسی بیسیم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سرویس دهی منظم و در کمترین زمان از ویژگی های این ناوگان است هر چند خودروهای فرسوده ناوگان تاکسیرانی را تعویض کردیم تا مسافرت های درون شهری را روانتر سازیم.

مقصودی گفت: تا ابتدای شهریورماه امسال شهروندان سبزواری 16 هزار پیامک تقدیر و تشکر، پیشنهاد، انتقاد و طرح مشکلات به شماره شخصی تلفن همراه بنده ارسال کردند که پس از ارجاع به واحد ذیربط 60 درصد آنها جواب مثبت گرفتند.

شهردار سبزوار همچنین از برنامه های پیشرو شهرداری در مدت باقی مانده از عمر شورای تسلامی شهر خبر داد و گفت: شهروندان سبزواری سال 92 چهره شهر را متفاوت تر خواهند دید.