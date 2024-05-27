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۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۳۰

با اتمام بلیت فروشی جایگاه تیم میهمان؛

باشگاه شمس آذر: هواداران پرسپولیس بلیت جایگاه میزبان را نخرند

باشگاه شمس آذر: هواداران پرسپولیس بلیت جایگاه میزبان را نخرند

باشگاه شمس آذر قزوین با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که هواداران پرسپولیس تحت هیچ شرایطی بلیت جایگاه هواداران تیم میزبان را خریداری نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه شمس آذر، با توجه به اتمام ظرفیت بلیت فروشی سکوی مهمان، پیرو اعلام قبلی، خواهشمند است تحت هیچ شرایطی هواداران محترم تیم پرسپولیس بلیت میزبان را خریداری نفرمایند.

از ورود هواداران تیم مهمان از گیت ورودی میزبان حتی در صورت داشتن بلیت جلوگیری به عمل خواهد آمد. همچنین بلیت‌های ظرفیت میزبان در گیت ورودی مهمان غیر قابل استفاده است.

لازم به ذکر است که تیم‌های فوتبال شمس آذر و پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر فردا سه شنبه ۸ خرداد از ساعت ۲۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم می‌روند.

کد مطلب 6120262
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • منچسترسیتی IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      12 3
      پاسخ
      این قیمت بلیط بی احترامی ای بود ب تمام هواداران شمس اذر اگه میخواستین سردار ازادگان رو سبز ببینید بلیط رو هم قیمت بازی با استقلال میکردید
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      4 1
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      پرسپولیس عشق قزوین هست
    • ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      4 1
      پاسخ
      قیمت صد تومانی بازی با استقلال ی دفعه شد دویست و پنجاه ماهم نمیاین تا انشا...پرسپولیسی‌ها کل ورزشگاه رو پرکنند
    • ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      5 0
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      قزوینیها فوتبالدوست وخیلیهاشون طرفدارپرسپولیسند وازبااخلاقترین تماشاگران ایران هستند .
    • عرفان ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      2 0
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      خیلی خوب
    • حمید IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      5 0
      پاسخ
      امیدوارم شمی آذر مردانه بازی کنه و هر تیمی لیاقت دارد قهرمان شود ضد فوتبال نامردیست و در فوتبال امروز جایی ندارد

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