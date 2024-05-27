باشگاه شمس آذر: هواداران پرسپولیس بلیت جایگاه میزبان را نخرند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه شمس آذر، با توجه به اتمام ظرفیت بلیت فروشی سکوی مهمان، پیرو اعلام قبلی، خواهشمند است تحت هیچ شرایطی هواداران محترم تیم پرسپولیس بلیت میزبان را خریداری نفرمایند.

از ورود هواداران تیم مهمان از گیت ورودی میزبان حتی در صورت داشتن بلیت جلوگیری به عمل خواهد آمد. همچنین بلیت‌های ظرفیت میزبان در گیت ورودی مهمان غیر قابل استفاده است.

لازم به ذکر است که تیم‌های فوتبال شمس آذر و پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر فردا سه شنبه ۸ خرداد از ساعت ۲۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم می‌روند.