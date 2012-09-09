90 درصد اشتغال ایجاد شده در گلستان راستی آزمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی خواجه مظفری در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلستان اظهار داشت: این جلسه چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای مرتبط وزارت تعاون استان در سال جاری است.
وی با بیان اینکه چهار جلسه شورای هماهنگی نیز در سال گذشته در استان گلستان برگزار شده است خاطر نشان کرد: در سال جاری 17 مصوبه در این جلسات داشتهایم که به امور استانها وزارت ابلاغ شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که در حوزه اشتغال استان انجام شده است افزود: در سال گذشته تعهد استان برای اشتغال 25 هزار نفر بود که با راستیآزمایی و سرکشی مدیران به برخی از شهرستانها انجام شد 90 درصد مورد تایید قرار گرفت و استان گلستان در این زمینه رتبه دوم کشور را به دست آورد.
بیشتر تعاونیهای گلستان کشاورزی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: بیشترین تعاونیهای استان در بخش کشاورزی فعال هستند.
خواجهمظفری با اشاره به اینکه گلستان رتبه دوم کشوری را در بخش تعاونیها به دست آورده است افزود: کسب این رتبه در کشور نشان میدهد که این مجموعه در ترویج و تبلیغات تعاونی خوب عمل کرده است و این امر سبب شده تا مردم به ایجاد و ثبت تعاونی رغبت نشان دهند.
تحقق 25 درصد از سهم اقتصاد با تعاون محقق می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: رسیدن به رشد 25 درصدی از سهم اقتصاد ملی با سرمایهگذاری مشترک و بر پایه اصول تعاون و تفاهم متقابل محقق میشود.
وی تعاون و همکاری را نشانه دیانت و امانتداری عنوان کرد و افزود: در قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کردهاند و ابلاغ سیاستهای اصل 43 و 44 قانون اساسی نیز از این جمله هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تاکید بر اینکه تعاونیها بهترین ساختار تشکلهای اقتصادی محسوب میشوند یادآور شد: اهتمام رویکرد اقتصادی به همکاری متقابل و گروهی است و عقل نیز مشورت دسته جمعی را میپسندد.
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وی با اشاره به اینکه مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار مقدسی را انجام میدهند خاطر نشان کرد: فرآیند فعالیتهایی که در این نهاد محقق میشود چیزی جز رفاه، آسایش و امنیت مردم نخواهد بود و در این فضا باید به گونهای عمل کرد که کارایی را افزایش دهید.
مصطفیپور با اشاره به ادغام چند نهاد بزرگ در این وزارتخانه ابراز داشت: همه ابزارها مهیا است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای لازم همافزایی را بالا برد و ارتقا و توسعه را در این وزارتخانه شاهد باشیم.
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