90 درصد اشتغال ایجاد شده در گلستان راستی آزمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‎علی خواجه مظفری در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‎های اجرایی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلستان اظهار داشت: این جلسه چهارمین جلسه‎ شورای هماهنگی دستگاه‎های مرتبط وزارت تعاون استان در سال جاری است.

وی با بیان اینکه چهار جلسه شورای هماهنگی نیز در سال گذشته در استان گلستان برگزار شده است خاطر نشان کرد: در سال جاری 17 مصوبه در این جلسات داشته‎ایم که به امور استان‎ها وزارت ابلاغ شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که در حوزه اشتغال استان انجام شده است افزود: در سال گذشته تعهد استان برای اشتغال 25 هزار نفر بود که با راستی‌آزمایی و سرکشی مدیران به برخی از شهرستان‎ها انجام شد 90 درصد مورد تایید قرار گرفت و استان گلستان در این زمینه رتبه دوم کشور را به دست آورد.

بیشتر تعاونیهای گلستان کشاورزی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: بیشترین تعاونی‎های استان در بخش کشاورزی فعال هستند.

حسینعلی خواجه‎مظفری در حاشیه اجرا طرح های تعاون اظهار داشت: سهم تشکیل تعاونی در بخش خدمات و صنعت در گلستان به ترتیب 18 و 14 درصد است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 297 تعاونی در گلستان به ثبت رسیده است خاطر نشان کرد: البته 38 تعاونی دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.



خواجه‎مظفری با اشاره به اینکه گلستان رتبه دوم کشوری را در بخش تعاونی‎ها به دست آورده است افزود: کسب این رتبه در کشور نشان می‎دهد که این مجموعه در ترویج و تبلیغات تعاونی خوب عمل کرده است و این امر سبب شده تا مردم به ایجاد و ثبت تعاونی رغبت نشان دهند.



تحقق 25 درصد از سهم اقتصاد با تعاون محقق می شود



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: رسیدن به رشد 25 درصدی از سهم اقتصاد ملی با سرمایه‎گذاری مشترک و بر پایه اصول تعاون و تفاهم متقابل محقق می‎شود.

حسینعلی خواجه‎مظفری در جشنواره تعاونگران لستان ضمن گرامیداشت هفته تعاون اظهار داشت: تعاون و تعاونگر با پیشگیری از انحصار و احتکار در نهادینه کردن عدالت اقتصادی بسیار تاثیرگذار هستند.



وی تعاون و همکاری را نشانه دیانت و امانتداری عنوان کرد و افزود: در قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده‎اند و ابلاغ سیاست‎های اصل 43 و 44 قانون اساسی نیز از این جمله هستند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تاکید بر اینکه تعاونی‎ها بهترین ساختار تشکل‎های اقتصادی محسوب می‎شوند یادآور شد: اهتمام رویکرد اقتصادی به همکاری متقابل و گروهی است و عقل نیز مشورت دسته جمعی را می‎پسندد.

لزوم تامین اعتبار پارکهای علم و فناوری



مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) بر تامین اعتبار پارک‎های علم و فناوری جوانان ایرانی تاکید کرد.

غلامرضا مصطفی‎پور در جمع مدیران گلستان با اشاره به تنظیم برنامه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سه استان گلستان، گیلان و فارس اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این سفر با حضور در استان گلستان مسائل این استان را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.



وی با اشاره به اینکه مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار مقدسی را انجام می‎دهند خاطر نشان کرد: فرآیند فعالیت‎هایی که در این نهاد محقق می‎شود چیزی جز رفاه، آسایش و امنیت مردم نخواهد بود و در این فضا باید به گونه‎ای عمل کرد که کارایی را افزایش دهید.



مصطفی‎پور با اشاره به ادغام چند نهاد بزرگ در این وزارتخانه ابراز داشت: همه ابزارها مهیا است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‎‎های لازم هم‎افزایی را بالا برد و ارتقا و توسعه را در این وزارتخانه شاهد باشیم.