آینده استان فارس امیدوار کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های گردشگری بخش خصوصی در شهرستان شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: بخش گردشگری فارس و شهر شیراز از جمله پتانسیلهای بسیار بالا در این استان است که به طور حتم طی چند سال آینده شاهد پیشرفتهای چشمگیری در این راستا خواهیم بود.

وی تاکید کرد: توجه به بخش گردشگری از دو جهت ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری مورد تاکید است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال مناسب به همراه خواهد داشت، یادآور شد: امروز 50 درصد از اشتغال کشور را بخش خدمات پوشش داده و از طرفی باید عنوان کرد که سرمایه گذاری اندک در بخش گردشگری نسبت به بخش صنعت اشتغالزایی مناسب تری را به همراه دارد.

مکانیابی مناسب اولویت پروژه گردشگری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدادی از پروژه های گردشگری بخش خصوصی در شهر شیراز، یادآورشد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته مکانیابی مناسب برای برخی از پروژه های گردشگری در این شهر صورت نگرفته و امروز دولت باید برای رساندن خدمات به آنها هزینه فراوان کند.

صادق عابدین افزود: با هماهنگیهایی که صورت گرفته قرار بر این شده از این پس برای ارائه مجوز راه اندازی پروژه گردشگری، مکانیابی صحیح و متناسب با زیر ساخت ها مد نظر قرار داده شود.

استاندار فارس تصریح کرد: تعدادی از این پروژهها در هفته گردشگری افتتاح خواهد شد.

ساختمانهای شیراز مشکل فرهنگی ندارند

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساختمانهای ساخته شده توسط بخش خصوصی مشکل فرهنگی ندارند، تاکید کرد: ساختمانهایی که توسط سرمایه گذاران در شیراز ساخته شده مشکل فرهنگی ندارند بلکه باید برای مردم برنامه ریزی های فرهنگی در داخل این ساختمانها انجام شود.

صادق عابدین با اشاره به ساخت مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی در شمال غرب شیراز، تصریح کرد: وجود چنین مجتمع هایی برای شیراز یک فرصت بزرگ است زیرا اشتغالزایی فراوان در زمان ساخت و یا زمان بهره برداری به همراه دارد.

استاندارفارس افزود: این مجتمع دارای نمازخانه ای مناسب و قابل تقدیر است که در این میان قرار شد از این پس ارایه مجوز به پروژه های مختلف با مد نظر قرار دادن محلی مناسب برای نمازخانه همراه باشد.

مجوز پارک آبی صدرا باطل شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجوز راه اندازی مجتمع پارک آبی صدرا باطل شد، گفت: شخص سرمایه گذاری چهار سال پیش مجوز راه اندازی این مجموعه را دریافت کرده اما تاکنون هیچگونه فعالیتی در آن روی نداده است.

صادق عابدین تاکید کرد: به دلیل بی توجه ای و ناتوانی شخص سرمایه گذار در راه اندازی این مجموعه مجوز آن باطل و زمین نیز پس گرفته می شود.

استاندار فارس افزود: از این پس هر سرمایه گذاری که نتواند پروژه های خود را در زمان مشخص به پایان برساند مجوز آن باطل و زمین آن نیز پس گرفته و به دیگری واگذار می شود.