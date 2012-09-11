بغض گره خورده مشهد در سوگ رئیس مذهب جعفری/اجتماع بزرگ صادقیون

به گزارش خبرنگار مهر، عاشقان دین نبوی در اجتماع بزرگ صادقیون فردا حرم مطهر رضوی را عطر آگین خواهند کرد، مشهد ، شهر امام رضا (ع) مدینه قلب های محزون و شکسته است، غریبی امام ثامن این سرزمین را به نینوایی دیگر تبدیل کرده است.

وجود شریف آقا فرصت مغتنمی است که ارادتمندان برای عرض تسلیت به بارگاه ملائک پاسبان امام همام مشرف می شوند.

روز دلخراش 25 شوال و لحظه غروب امام معصوم، عالم ربانی و استاد اول فقه اسلامی حضرت امام جعفر صادق(ع) غم انگیز ترین دقیقه حضور در صحن و سرای فرزند گرامیش حضرت رضا (ع) است.

میدان شهدا میعادگاه رهپویان علوی

به مناسبت این شهادت جانسوز، میدان شهدای مشهد میعادگاه دین باوران و رهپویان آیین علوی و مکتب جعفری است.

قراراست هیئت های مذهبی و قشرهای مختلف مردم در قالب دسته های عزاداری و سینه زنی به سوی حرم مطهر امام هشتم (ع) رهسپار شوند.

سیل خروشان ارادتمندان امام صادق (ع) در مسیر خود به سمت حرم با طلاب و روحانیانی که در مدرسه علمیه نواب تجمع خواهند داشت، پیوند می خورند تا در رواق امام خمنی (ره) به سخنان ا آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد گوش فرا دهند.

در همین رابطه مراجع عظالم و روحانیان و مدرسان برجسته حوزه علمیه مشهد از مردم خواسته اند تا در این مراسم حضور یابند.

حضورهزار هیئت مذهبی در مشهد

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران مکتب جعفری در مشهد خبر داد.

حجت الاسلام حسن صباغیان اظهار کرد: اجتماع بزرگ عزاداران مکتب جعفری از ساعت 9 صبح با تجمع در میدان شهدا به سمت حرم رضوی حرکت می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین مراسم عزاداری سالروز شهادت امام صادق(ع) با سخنرانی آیت اللهسیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد با موضوع انقلاب فرهنگی و سیاسی امام صادق(ع) در حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی (ره) برپا می شود.

صباغیان از برپایی 22 ایستگاه صلواتی در تمامی مناطق شهر به ویژه خیابان های منتهی به حرم رضوی خبر داد و افزود: مراسم تشرف و عزاداری در شام شهادت امام صادق نیز در میدان طبرسی "بنای بنت الصادق" برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تعظیم شعائر دینی، ترویج معارف اهل بیت به ویژه امام صادق به دلیل اینکه مهمترین و بزرگ ترین هجمه دشمنان به سمت امام صادق است از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

وی یادآور شد: اگر بتواینم مکتب او را با برگزاری اجتماع مکتب جعفری ترویج کنیم بزرگترین خدمت را به دین و مذهب تشیع کرده ایم.

وی ادامه داد: در تمامی شهرستان های استان نیز این اجتماع به صورت مستقل برگزار شده ودر پایان این تجمع کنندگان به سمت مدرسه علمیه ای که در آن شهرستان وجود دارد حرکت می کنند.

مرثیه سرایی رئیس مذهب تشیع در حسینیه امام رضا (ع)

در این روز مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، رئیس مذهب تشیع از سوی آیت الله واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی به مدت سه شب در حسینیه و کتابخانه امام رضا(ع) مشهد نیز برگزار می‌شود.

این مراسم از 20 الی 22 شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشاء، با حضور عموم عزاداران و سخنرانی حجه‌الاسلام عبدوس با موضوعاتی از جمله سیره علمی، فرهنگی و اخلاقی امام صادق (ع) با و با مرثیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرایی رضا آتشبار برگزار می‌شود.

آستان قدس از عموم زائران و مجاوران حریم رضوی دعوت کرده تا در این مراسم عرفانی شرکت و از فیوضات معنوی آن بهره‌مند شوند.

برگزاری مراسم میثاق با شهدا در بهشت رضا(ع) مشهد

همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسم میثاق با شهدا در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد نیز برگزار می شود.

این مراسم با هماهنگی شورای خادمین جلسه مذهبی محبان الزهرا(س)مشهد و با حضور خانواده های معظم شهداء از ساعت 20 فردا سه شنبه در محل گلزار شهدای بهشت رضا (ع) برپا می شود.

در این مراسم حجت الاسلام خشکی سخنرانی خواهند کرد و مراسم قرائت دعای توسل و ذکر مصیبت توسط مداح اهل بیت حسن جوانشیر انجام خواهد شد.

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گزارش: مرضیه صاحبی