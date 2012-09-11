به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه غیرعلنی مجلس که تا ساعت 13:00 ادامه داشت در جمع خبرنگاران پارلمانی گزارشی از این جلسه که با حضور سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و با موضوع نوسانات بازار ارز برگزار شد، ارائه کرد.

وی گفت: پیشنهاد نهایی مجلس که دولت از آن استقبال کرد، شفاف سازی در ارتباط با بورس ارز و ایجاد آن در کشور بود.

مصری ادامه داد: تسلط در بازار ارز مورد انتظار مجلس است که از جمله راهکارهای آن راه اندازی بورس ارز یا دیگر اقدامات است، اما دو نرخی بودن ارز مورد توافق نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد، طی هفته آینده شاهد مدیریت بازار ارز باشیم تا دغدغه نمایندگان و ملت کم شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا مسئله عدم تزریق ارز به بازار در طی هفته اخیر در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این موضوع از سوی وزیر اقتصاد تایید نشد و وی اعلام کرد از میزان تزریق ارز به بازار اطلاعی ندارد.

نماینده کرمانشاه خاطر نشان کرد: قرار شد در این خصوص و سوال از نقل و انتقالات بازار ارز، از آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی دعوت شود تا هفته آینده در مجلس حضور یابد.

مصری در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور از وجود دست های پنهان در بازار ارز صحبت کرده و علت نوسانات قیمت ارز را وجود این دست های پنهان مطرح کرده آیا چنین موضوعی مورد بررسی قرار گرفت؟ افزود: در این باره هیچ سندی در اختیار مجلس نیست.

وی ادامه داد: درباره دست هایی که مدعی هستند در بازار ارز اختلال ایجاد می کند، سندی در اختیار مجلس قرار نگرفته بنابراین خوشحال می شویم اگر دست های پشت پرده ای وجود دارد، رئیس جمهور مستندات آن را به اطلاع مردم برساند تا جلوی آن گرفته شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر فکر کنیم جایی بالاتر از دولت و حاکمیت وجود دارد که در بازار ارز تغییر ایجاد می کند، موظفیم به سرعت جلوی آن را بگیریم البته بدون مستندات هم نمی توانیم وارد شویم.

پیش از این غلامرضا تاج گردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: در جلسه غیر علنی که برای بررسی افزایش قمیت ارز تشکیل شد فقط وزیر اقتصاد حضور پیدا کرد و متاسفانه رئیس بانک مرکزی در مجلس حضور نداشت.

وی افزود: راهکارهایی که نمایندگان از جمله مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و احمد توکلی عضو دیگر این کمیسیون ارائه کردند این بود که دولت هرچه سریعتر وارد بازار ارز شود و ارز تزریق کند.

وی گفت: همچنین نمایندگان مجلس خواستار تعیین تکلیف بازار ارز شدند به این معنی که ابهام در آینده بازار ارز وجود دارد و این مشکل باید حل شود. سئوال نمایندگان این است که بانک مرکزی چه تصمیمی برای ساماندهی سیستم ارزی دارد؟

تاجگردون گفت: نمایندگان عدم توزیع ارز در بازار در دو هفته گذشته را علت رشد بی رویه قیمت ارز عنوان کردند.

بر اساس این گزارش، بیان نقطه نظرات نمایندگان در جلسات غیر علنی همچنان ادامه دارد و پس از صحبت نمایندگان وزیر اقتصاد توضیحاتی در خصوص افزایش قیمت دلار ارائه خواهد کرد.

بنا بر این گزارش دقایقی پیش نیز یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص اظهار نظر نمایندگان در جلسه غیرعلنی بررسی وضعیت ارز گفت: در این جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون تولید ملی به بیان دیدگاه های خود در خصوص علل نوسانات شدید بازار ارز پرداختند.

به گفته این نماینده لزوم مدیریت دقیق و کارشناسانه اقتصاد کشور مورد توجه همه سخنرانان این جلسه بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بیشتر گلایه های نمایندگان از مصاحبه های رئیس کل بانک مرکزی بود که التهاب‌آور است و بخش عمده نوسانات بازار ارز را ناشی از سوءمدیریت بانک مرکزی می دانستند و موضوع تحریم ها را تنها توجیهی برای سوءمدیریت بهمنی می خواندند.

وی با تاکید بر اینکه عمده گلایه نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی بود، گفت: رؤسای کمیسیون ها در این جلسه از سوءمدیریت وزیر اقتصاد در کنترل بازار نیز انتقاد کردند.

این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: مهدی کوچک زاده در جریان اظهارنظر نمایندگان با تذکرات پی در پی نسبت به انتقادات نمایندگان اعتراض می کرد.