نرخ مرجع ارز تغییر نمی کند/ ذخیره ارزی بی سابقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگوی تلویزیونی ماه های آینده را با چشم انداز خوبی برای افزایش درآمدهای ارزی توصیف کرد و گفت : با ساماندهی بازار ارز غیر مرجع ،ارز بیشتری هم برای کالاهای غیر اساسی ارائه می شود.

افزایش عرضه ارز نرخ آن را تعدیل می کند



وی افزود : به طور قطع با افزایش عرضه ارز نرخ ان در بازار نیز تعدیل خواهد شد. با اقبالی که بخش خصوصی نشان داده است که ارز خود را در شبکه تجاری وارد کند عرضه وتقاضا همدیگر را کشف می کنند.

حسینی گفت : از سال گذشته و پس از التهاب های بازار مسیر حرکت به سویی طراحی شد که علاوه بر ثبت و ضبط واردات و صادرات تخصیص ها هم ثبت شود که موفق بوده است.

باید مشخص شود چه اشخاصی ارز می خرند و می فروشند

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: حتی برای جلوگیری از رانت و ویژه خواری بازار موازی برای کالاهای غیر اساسی نیز شفاف خواهد شد و باید مشخص شود چه اشخاصی ارز می خرند و می فروشند.

حسینی گفت : البته جنس این نظارت از نوع مداخله نخواهد بود ، بلکه بیشتر از جنس مدیریتی است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد : در روزهای گذشته قدری عرضه بانک مرکزی و بخش خصوصی در پی افزایش نرخ ارز کم شد و در عرضه کلان ارز و حتی برای معامله ارزهای خرد که نزد افراد بود ، قیمت های کاذب تعیین می شد.

محدودیت ها برطرف شده است



وی همچنین برخی محدودیت ها را یکی دیگر از علتهای افزایش بی رویه قیمت ارز دانست وگفت : خوشبختانه این محدودیت ها برطرف شده است.

هیچ گاه به اندازه امروز ذخیره ارزی نداشته ایم



حسینی ذخایر ارزی بانک مرکزی را بهتر از هر زمان گذشته اعلام کرد و گفت : هیچ گاه در تاریخ کشور بانک مرکزی به اندازه امروز ذخایر ارزی نداشته اما تاکید و سیاست ما بر این است که ذخایر ارزی کشور که حاصل انباشت سالها در کشور است ، صرف نیازهای جاری نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ذخایر ارزی کشور را پشتوانه کشور دانست و گفت : سیاست این است که حتی المقدور از میزان کمی از ان ذخایر برای تامین نیازهای جاری استفاده شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت : البته وقتی ما از اخلال در بازار ارز صحبت می کنیم به این معنی نیست که همه فعالان به دنبال بورس بازی و سفته بازی هستند اما برخی تلاش می کنند ، این گونه القاء کنند.

حسینی اظهار داشت : برغم اینکه واردات همه کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع صورت می گیرد و این روند ادامه خواهد داشت ؛ گاهی مطرح می شود که به کالاهای اساسی دیگر ارز مرجع داده نمی شود و این همان عملیات روانی است که خوشبختانه هر موقع این وضع پیش آمده ، مجموعه مدیریت کشور موفق شده است بر ان فائق اید و این بار هم موفق خواهیم شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به هموطنان توصیه کرد : انهایی که حرفه ای نیستند وارد این بازارها نشوند چون غیر حرفه ای ها در این بازارها لطمه می بینند.

حسینی گفت : حتی در مواقعی که قیمت ها در بازار سهام نوسان جدی دارد توصیه کرده ام با هیجان و عجله سهام نخرند و با عجله هم از بازار خارج نشوند و انهایی که این کار را کردند ، دچار خسران شده اند چون با هیجان امدند و با هیجان رفتند.

نرخ امروز سکه و ارز با هیچ فرمول اقتصادی منطبق نیست



وی افزود : نرخ های ارز و سکه که این روزها شنیده می شود با هیچ فرمول اقتصادی منطبق نیست و صحبت های بیشتر را در آینده به هموطنان خواهم گفت و باز هم توصیه می کنم انهایی که حرفه ای نیستند با هیجان وارد نشوند تا زیان نبینند.



سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: نوسان هایی که در روزهای اخیر شاهد هستیم به طور مشخص در هفته اخیر مشابه نوسان هایی است که تقریبا در زمستان سال 1390 اتفاق افتاد و قیمت ارز و به دنبال آن نرخ سکه بهار آزادی افزایش پیدا کرد و این روند افزایشی به گونه ای بود که نگرانی فراوانی ایجاد کرد ، اما بعد از یک سلسله اقدامات که در جهت مقابله با مجموعه اختلال های خارج و داخل کشور صورت گرفت، ان روند و فرایند تغییر کرد.

تنظیم سلسله تصمیم ها برای مقابله مواجهه های اقتصادی



حسینی گفت: البته اینکه چرا چنین چیزی پیش امده است و سیاست ها و برنامه های برای مقابله با ان شامل چه مواردی خواهد بود به گفتگوی گسترده ای نیاز دارد که در گفتگویی زنده این موارد را هفته اینده توضیح می دهم.یک سلسله تصمیم هایی را مناسب با مواجهه هایی که در اقتصاد شکل می گیرد تنظیم کردیم که اجرا می کنیم.

وی افزود: در سال جاری به شدت توجه داشتیم که نیازهای اساسی کشور با ارز مرجع تامین شود.

حسینی افزود : بخش عمده نیازهای کشور از طریق تولید داخلی تامین می شود اما در برخی موارد همچنان نیازمند واردات هستیم و در کالاهای اساسی هم در بخش هایی این موضوع وجود دارد.

وی گفت: اطلاعات گمرک نشان می دهد مجموعه سیاست هایی که در جهت تامین ارز و کالا داریم ما را در نقطه اطمینان بخش قرار داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : واردات در 5 ماه امسال ازنظر وزن اقلام کالاهای اساسی که وابستگی به خارج از کشور داریم ، 100 درصد افزایش یافته است و در نقطه بسیار خوب و مطمئنی از لحاظ ذخایر کالایی در کشور هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت : تصمیمی را که ابتدای سال گرفتیم این بود که باید ارز کالاهای اساسی و نیازهای اساسی کشور بدون نوسان و به صورت مطمئن تامین شود و تاکنون هم به نتیجه رسیده است.

حسینی گفت : تمام این اقلام و کالاهای اساسی بدون استثناء با ارز مرجع که بانک مرکزی با نرخ 1226 تومان عرضه می کند ، تامین شده است.

سخنگوی اقتصاد دولت تاکید کرد : وقتی دیدیم بازار ارز ممکن است ، تحت تاثیر التهاب ها و نوسان قرار گیرد ، تلاش کردیم این بخش از زندگی و معیشت مردم را که با نوسان ارز ممکن است تحت فشار قرار گیرد ، مصون کنیم.

تمام نیازهای اساسی کشور را با ارز مرجع تامین کردیم

وی تصریح کرد :تمام نیازهای اساسی کشور را با ارز مرجع تامین کردیم و مجموعه سیاست ارزی کشور که مقرر بود نیازهای اساسی به نوسان ارزی پیوند نخورد ، موفق بوده و کالاهای اساسی کشور تامین شده است.

نرخ مرجع ارز افزایش نمی یابد



حسینی گفت : البته برخی مواقع خبرهایی که مطرح می شود و برخی رسانه ها به ان می پردازند از جمله اینکه هیچ ارزی برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکرده یا قرار است نرخ ارز مرجع افزایش یابد ، همه اینها را تکذیب می کنم ، نرخ مرجع ارز افزایش نمی یابد و هیچ سیاستی وجود نداشته است و ندارد که ارز کالاهای اساسی تامین نشود.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت : حالا ممکن است سوال این باشد که برای سایر اقلام کالایی چه اقداماتی می کنیم. مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته است و امروز با توجه به مجموعه درآمد و منابع ارزی که داریم فرض ما این است که مقتصدانه تر نسبت به گذشته در تامین ارز واردات اقدام کنیم.

اولویت های غیر اساسی را با نرخ مرجع ارز تامین نمی کنیم



وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد : وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ‌اولویت بندی کرده است و اولویت بندی های دیگری هم در کشور داریم که در دستگاههای ذیربط مشخص شده و اولویت های دیگر هم طبیعی است و بنا نداریم اولویت های غیر اساسی را با نرخ مرجع تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای غیر اساسی خیلی فراگیر نیست و در بسیاری از موارد که بانک مرکزی ارز انها را با نرخ مرجع تامین کرده است آن کالاها با قیمت ارز مرجع به دست مردم نمی رسد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت : این ارزها متعلق به مردم است که از جیب دولت به نمایندگی از مردم خارج می شود اما ان کالاها با قیمت مرجع به دست مردم نمی رسد.

از هفته آینده به کالاها ارز تخصیص می دهیم



حسینی افزود : از هفته اینده تلاش خواهیم کرد ارز را برای آن کالاها نیز تخصیص دهیم اما قطعا با نرخ مرجع نخواهد بود.

وی گفت : البته در روزهای اخیر بسیاری از صادرکنندگان با دستگاههای مربوطه تماس گرفتند و حتی به بانکها و بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مراجعه و اعلام کردند که حاضرند ارزشان را در اختیار شبکه تجاری کشور قرار دهند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد : این عده از وضع موجود ناراحت هستند و می گویند حجم قابل توجهی ارز داریم اما هنگامی که به همین واسطه ها مراجعه می کنیم ، مستقل از اینکه اطمینان و اعتماد نداریم ، قیمت هایی را که مطرح می کنند و می خواهند ارز را از ما بخرند ، این ارقامی نیست که گاهی مظنه می خورد ، بلکه به مراتب پایین تر است.

بازار شفافی وجود ندارد



وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد : بازار شفافی وجود ندارد و تلاش خواهیم کرد این بازار شفاف هم راه اندازی شود و در این بازار شفاف ارز بخش خصوصی هم عرضه خواهد شد و نیاز سایر اولویت های کالایی تامین می شود.

حسینی تاکید کرد : از سال گذشته بعد از ان التهاب هایی که اتفاق افتاد ، تلاش کردیم صادرات و واردات و تخصیص های ارزی به این حوزه ثبت و ضبط شود که اتفاق افتاده است و اگر بازار موازی با شرایط جدید برای کالاهای غیر اساسی راه اندازی شود رانت و ویژه خواری پیش نمی اید و شفاف خواهد بود.