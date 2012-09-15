جایزه‌ اجرای حکم اعدام سلمان رشدی 500 هزاردلار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه پانزده خرداد به شرح زیر است:

ساخت فیلم سراسر اهانت نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) هرچند تازه‌ترین اقدام ضد اسلامی دشمنان دین خدا در اهانت به مقدسات اسلامی به ویژه وجود مقدس پیامبر اسلام (ص) است، لکن تا زمانی که حکم تاریخی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه مبنی بر اعدام سلمان رشد مرتد نویسنده گستاخ کتاب آیات شیطانی اجرا نشود ،آخرین اقدام اقدام اهانت آمیز نخواهد بود.

قطعا اگر حکم امام اجرا می‌شد،‌ اهانت‌های بعدی که در قالب کاریکاتور، مقالات و ساختن فیلم ادامه یافته صورت نمی‌گیرد. گستاخی دشمنان کینه‌توز اسلام که زیر پرچم شیطان بزرگ آمریکا و صهونیست‌های نژاد‌پرست صورت می‌گیرد را فقط با اجرای قاطعانه حکم اسلام می‌توان به بن بست کشاند و مانع ادامه آن شد. حکم اعدام سلمان رشدی مرتد با هدف خشکاندن ریشه توطئه‌های ضد اسلامی صادر شده بود و اکنون نیز با اجرای این حکم است که می‌توان این سلسله توطئه‌های کینه‌توزانه را ریشه‌کن ساخت و این روز‌ها مناسب‌ترین زمان برای انجام این کار است.

تعیین جایزه برای اجرای حکم اعدام سلمان رشدی که بلافاصله بعد از صدور حکم امام (سلام‌الله علیه) با دستور و تنفیذ معظم له به بنیاد پربرکت 15 خرداد به وسیله اینجانب صورت گرفته، هدف ریشه‌کن کردن توطئه ضد اسلامی را دنبال می‌کرد و اکنون ضرورت این اقدام بیش از هر زمان دیگری روشن شده است. به همین منظور اینجانب مبلغ 500 هزار دلار دیگر به جایزه اعدام سلمان رشدی اضافه می‌نمایم و هر کس این حکم را اجرا کند بلافاصله کل مبلغ به او پرداخت خواهد شد.

ضمنا لازم می‌دانیم این نکته را نیز اعلام نمایم که کلیه کسانی که با رعایت سیاست‌های حاکمیت در زمینه مقابله با توطئه‌های ضد اسلامی به ویژه اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) فعالانه عمل کنند از حمایت‌های بنیاد 15 خرداد برخوردارخواهند شد.