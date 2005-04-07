حل مشكل مهاجران ‌افغان نيازمند اراده دو دولت است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسن رسولي افزود : در مرحله دوم، بايستي اتباع و مهاجران افغان را به سمتي سوق داد كه براي ورود به ايران، از دفاترنمايندگي سياسي ايران در كشور متبوعشان، رواديد دريافت كنند.



وي اظهار داشت: تحقق اين موضوع مهم، نيازمند ارائه راهنمايي‌هاي لازم دولت افغانستان به اتباع شان است. وي پاسخ حضرت امام (ره) به مقامات شوروي سابق مبني براينكه "در راه حمايت از مجاهدان افغان هيچ گونه معامله‌اي نمي‌كنيم" را يادآور شد و گفت: به عنوان كشوري كه با مردم افغانستان داراي مشتركات زيادي است، تاكنون از هيچ كمكي دريغ نكرده‌ايم.



رسولي افزود : ايران بعد از سقوط طالبان و استقرار دولت مردمي افغانستان نيز در روند بازسازي اين كشور، "حضور موثر و فعال" خود را تا امروز، حفظ كرده و ادامه خواهد داد.



استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر نگاه واقع بينانه جمهوري اسلامي ايران به مسايل افغانستان، گفت: كمكهاي انسان دوستانه ايران، علاوه بر برخورداري از استاندارهاي بسيار بالا، با در نظر گرفتن علايق مردم و دولت افغانستان صورت مي‌گيرد.



وي افزود: جغرافيا، تاريخ، فرهنگ و آرمانهاي مشترك بين دو دولت، باعث شده تا احساس يگانگي خاصي بين دو ملت هر روز گسترش پيدا كند.



رسولي افزود: اين موضوعات باعث شده است تا دو ملت با وجودي كه دورانهاي سختي را پشت سر گذاشته‌اند، به روابط خود ادامه داده و خدشه‌اي به آن وارد نشود.

استاندار خراسان رضوي بر تداوم ارائه برنامه‌هاي آموزشي توسط ايران به مقامات افغان اشاره كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد، با مشخص نمودن نوع اين آموزش‌ها توسط مقامات افغان، برنامه ريزي‌هاي لازم را صورت دهد.