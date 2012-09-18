در صورت حمله به ایران افکار عمومی منطقه با این کشور همراه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالسی، استفن والت استاد برجسته دانشگاه هاروارد و پژوهشگر روابط بین الملل در یادداشتی نسبت به پیامدها و خطرات حمله احتمالی به ایران هشدار داه است. والت در این یادداشت می نویسد: اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که موافق حمله به ایران هستید، کافیست برای چند لحظه‌ به حوادث هفته اخیر در خاورمیانه بیاندیشید. اگر پخش احمقانه یک فیلم موهن توانسته موجب بروز احساسات شدید ضدآمریکایی در سرتاسر خاور میانه شود؛ تصور کنید که حمله آمریکا و اسراییل به ایران چه پیامدهایی را درپی خواهد داشت.

البته این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که برخی رهبران عرب نیز نگرانی‌هایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دارند، اما هیچگاه خواستار تعیین خط قرمز برای ایران و یا آغاز جنگ پیشگیرانه علیه تهران نیستند. نکته مهمتر آنکه افکار عمومی جهان عرب نیز هیچگونه نگرانی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ندارند و آن را مانعی بر سر راه تقویت سلطه نظامی آمریکا و تسلیحات هسته‌ای اسراییل می‌دانند.

اگر چنانچه اسراییل و آمریکا تصمیم به حمله نظامی علیه ایران بگیرند، این اقدام آنها به مثابه جلوه‌ای دیگر از دشمنی غرب با ایران و تلاش برای تثبیت سلطه آمریکا بر منطقه خاورمیانه تلقی خواهد شد. به همین خاطر افکار عمومی منطقه به شدت علیه امریکا بسیج خواهد شد و دولت‌ها نیز ناچار به همراهی با شهروندان خود خواهند شد.

نظر سنجی صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی عرب (مستقر در دوحه) در ماه آوریل 2012 نشان داد که تنها بخش کمی از شهروندان جهان عرب مخالف برنامه هسته‌ای ایران هستند و این کشور را تهدیدی برای امنیت خود می‌دانند. به عنوان مثال، تنها 5 درصد پاسخ دهندگان ایران را تهدید دانسته بودند. در حالیکه 22 درصد آنها آمریکا و 51 درصد نیز اسراییل را مهمترین تهدید امنیتی خود قلمداد کرده بودند. نکته جالب توجه اینکه در عربستان که در برخی حوزه‌ها با ایران دچار تنش است، تنها 8 درصد شهروندان این کشور ایران را تهدیدی برای خود می‌دانند.