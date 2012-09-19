  1. فرهنگ و ادب
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

هنگ کنگ پایتخت کتاب‌های ممنوعه چینی!

هنگ کنگ پایتخت کتاب‌های ممنوعه چینی!

کتاب‌های جنجالی سیاسی چینی هرچند در هنگ کنگ منتشر می‌شوند و مردم سرزمین اصلی چینی از خواندن آن‌ها منتفع نمی‌شوند، اما عرضه این کتاب‌ها به رشد صنعت کتاب این کشور کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، بیوگرافی معاون رئیس جمهور چین، ژی جین پینگ یکی از ده‌ها عنوان کتابی است که گرچه در چین امکان انتشار ندارد، اما مسافران به محض رسیدن به فرودگاه هنگ کنگ می‌توانند آن را خریداری کنند.

کتاب‌های سیاسی در چین بسیار پرطرفدار هستند و ماجراهای جنجالی که یکی از آن‌ها می‌تواند هجدهمین کنگره حزب کمونیست باشد که ماه آینده برگزار می‌شود، به سرعت مخاطبان خود را در قالب کتاب‌های سیاسی به دست می‌آورند؛ حتی اگر علاقه‌مندان به این مباحث مجبور شوند دنبال آن‌ها در هنگ کنگ بگردند!

عکس‌های جنجالی، خبرهای جنایی و مسایل اجتماعی چین نیز از دیگر سوژه‌هایی است که خیلی زود در قالب یک کتاب پر سروصدا در هنگ کنگ منتشر می‌شود. یکی از این کتاب‌ها ماجرای قتل نیل هیوود بریتانیایی همسر بو ژیلای عضو سابق حزب توسط گو کایلای بود، که از جمله کتاب‌هایی است که استقبال از آن از فرودگاه هنگ کنگ شروع می‌شود.

هنگ کنگ با وجود این که از سال 1997 از زیر چتر بریتانیا خارج شد و کنترل امور آن به دست چین سپرده شد، اما هنوز به شیوه پیش به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهد و قوانین انتشار و چاپ کتاب چین بر فعالیت‌های آن سایه نینداخته است. این در حالی است که سالانه 24 میلیون بازدید کننده از سرزمین اصلی چین راهی هنگ کنگ می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سیاسی هنگ کنگ را پایتخت ارایه کتاب‌های ممنوعه چینی می‌نامند.

کیفیت تولید این کتاب‌ها نیز متفاوت است و برخی از آن‌ها به محض وقوع یک حادثه پر سروصدا با همکاری یک، دو یا حتی چند نویسنده ظرف یک یا دو هفته منتشر می‌شوند. برخی از آن‌ها نیز بر ماجراهایی تمرکز می‌کنند که موجب می‌شود تا سطحشان را از یک کتاب غیراخلاقی نتوان بالاتر دانست.

کد مطلب 1699849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها