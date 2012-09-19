به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، بیوگرافی معاون رئیس جمهور چین، ژی جین پینگ یکی از ده‌ها عنوان کتابی است که گرچه در چین امکان انتشار ندارد، اما مسافران به محض رسیدن به فرودگاه هنگ کنگ می‌توانند آن را خریداری کنند.

کتاب‌های سیاسی در چین بسیار پرطرفدار هستند و ماجراهای جنجالی که یکی از آن‌ها می‌تواند هجدهمین کنگره حزب کمونیست باشد که ماه آینده برگزار می‌شود، به سرعت مخاطبان خود را در قالب کتاب‌های سیاسی به دست می‌آورند؛ حتی اگر علاقه‌مندان به این مباحث مجبور شوند دنبال آن‌ها در هنگ کنگ بگردند!

عکس‌های جنجالی، خبرهای جنایی و مسایل اجتماعی چین نیز از دیگر سوژه‌هایی است که خیلی زود در قالب یک کتاب پر سروصدا در هنگ کنگ منتشر می‌شود. یکی از این کتاب‌ها ماجرای قتل نیل هیوود بریتانیایی همسر بو ژیلای عضو سابق حزب توسط گو کایلای بود، که از جمله کتاب‌هایی است که استقبال از آن از فرودگاه هنگ کنگ شروع می‌شود.

هنگ کنگ با وجود این که از سال 1997 از زیر چتر بریتانیا خارج شد و کنترل امور آن به دست چین سپرده شد، اما هنوز به شیوه پیش به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهد و قوانین انتشار و چاپ کتاب چین بر فعالیت‌های آن سایه نینداخته است. این در حالی است که سالانه 24 میلیون بازدید کننده از سرزمین اصلی چین راهی هنگ کنگ می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سیاسی هنگ کنگ را پایتخت ارایه کتاب‌های ممنوعه چینی می‌نامند.

کیفیت تولید این کتاب‌ها نیز متفاوت است و برخی از آن‌ها به محض وقوع یک حادثه پر سروصدا با همکاری یک، دو یا حتی چند نویسنده ظرف یک یا دو هفته منتشر می‌شوند. برخی از آن‌ها نیز بر ماجراهایی تمرکز می‌کنند که موجب می‌شود تا سطحشان را از یک کتاب غیراخلاقی نتوان بالاتر دانست.