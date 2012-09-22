  1. جامعه
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

محکومیت رضا گلپور و مدیر عماریون /پروندههای شکایت مشائی متوقف نشده است

محکومیت رضا گلپور و مدیر عماریون /پروندههای شکایت مشائی متوقف نشده است

وکیل اسفندیار مشائی گفت: رضا گلپور و مدیر مسئول سایت عماریون به 91 روز زندان و 250 هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.

علی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس حکم صادر شده از سوی قاضی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ، رضا گلپور و مدیر مسئول سایت عماریون در سه اتهام طرح شده مجرم شناخته شدند و قاضی دادگاه هر کدام از آنها به 91 روز حبس و 250 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. حکم مدیرمسئول سایت عماریون به صورت غیابی صادر شده است.

وی افزود: صدور این حکم نشان داد مطالب مطرح شده از سوی متهمان علیه موکلم صحت نداشته است. ما نمی توانیم به حکم صادر شده اعتراض کنیم اما به نظر ما میزان مجازات کافی نیست.

وکیل رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: برخی سایت ها مدعی شده اند همزمان با پایان دولت دهم روند رسیدگی به شکایت های مشائی از برخی افراد متوقف می شود که این موضوع صحت ندارد و این شکایت ها در حال بررسی است.

کد مطلب 1702311

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