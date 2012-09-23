60 نماینده استیضاح وزیر ورزش را امضا کردند/ هیات رئیسه مجلس مانع استیضاح نشود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در جلسه علنی امروز یکشنبه در اخطاری خطاب به محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت گفت: چرا در حالی که نمایندگان می توانند با 10 امضا وزیری را استیضاح کنند ، طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با امضای 60 نماینده و مخالفت شخص شما اعلام وصول نمی‌شود؟

نعمتی که پیش از اخطار خود بارها با فریادهای بلند در صحن علنی خواستار بیان اخطار خود شده بود و هر بار با مخالفت ابوترابی مواجه می‌شد، گفت: شما طبق آیین نامه قسم خوردید و باید به این قسم خود پایبند باشید چه دلیلی دارد که استیضاح عباسی را اعلام وصول نمی‌کنید.

وی در ادامه افزود: ورزش ما در حال نابود شدن است و شما به عنوان یک مسئول باید در این زمینه پاسخگو باشید.

نماینده اسدآباد در ادامه به باخت تیم ملی ایران در مقابل تیم ملی لبنان اشاره کرد و گفت:‌ چرا تیم ملی کشور ما باید به یک تیم درجه 5 ببازد.

نعمتی خطاب به ابوترابی گفت:‌ شما از کسی دفاع می کنید که لیاقت ندارد. چرا از حق نمایندگان دفاع نمی‌کنید.

وی در بخش دیگری از اخطار خود پرسید: آیا وزیر ورزش و جوانان تنها متولی دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس است؟

وی بار دیگر خطاب به ابوترابی با بیان اینکه اگر می‌خواهید اتفاقی بیافتد باید استیضاح وزیر ورزش اعلام وصول شود، گفت: آقای ابوترابی با این کار ثابت کنید که مردی هستید از دیار قزوین.

بعد از اخطار نعمتی ابوترابی در پاسخ به نماینده اسدآباد گفت: همان طور که این موضوع دغدغه شما و همکاران دیگر است ما نیز از وزیر ورزش و مسئولان ذیربط دعوت خواهیم کرد تا نظرات شما مورد توجه آنها قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص اعلام وصول استیضاح وزیر ورزش و جوانان گفت: در بخشی از آیین نامه در خصوص استیضاح وزیران به رئیس مجلس و گاهی نیز به رئیس جلسه اشاره شده است و در خصوص تقاضای استیضاح در آیین نامه آمده است تقاضای استیضاح مجلس باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و همین موضوع است که این مورد را تا کنون متوقف ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی که قصد داشت اخطار خود را اعلام کند و هر بار با مخالفت هیات رئیسه مواجه می‌شد در اقدامی عجیب به نزدیکی جایگاه هیات رئیسه رفت و با فریاد اعتراض خود را به ابوترابی اعلام کرد.

فریادهای بهروز نعمتی در فضای ساکت صحن علنی مجلس واکنش برخی نمایندگان را به همراه داشت نمایندگان ضمن دعوت این نماینده به سکوت نعمتی را به سمت صندلی وی هدایت کردند.