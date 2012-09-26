یادواره شهدای نیروی برق استان تهران برای اولین بار به صورت اختصاصی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای نیروی برق نواحی استان تهران شامگاه سه شنبه با حضور سردار پاسدار محمد صالحی استاد و مدرس دانشگاه امام حسین(ع) و علی سهیلی فرمانده حوزه بسیج برق استان تهران برگزار شد.

مسئول بسیجیان نیروی برق نواحی استان تهران در حاشیه این یادواره در خصوص یادواره شهدای نیروی برق به خبرنگار مهر گفت: این یادواره با همکاری بسیج و مدیریت منطقه ری، امور ایثارگران و بسیج نیروی برق نواحی استان تهران برای اولین بار به صورت تجمیعی و اختصاصی برگزار شد.

سید شمس الدین ایران محبوب ادامه داد: در این همایش از 22 تن از خانواده های معظم شهدای نیروی برق تقدیر و تشکر شد.

مسئول بسیجیان نیروی برق نواحی استان تهران تأکید کرد: 250 نفر در این یادواره شرکت داشتند که پنج تن از این شهدا با نامهای رستگار، برادران شجاعی فرد، تاتار، غفاری، میر امینی و لطیفیان از شهدای شهرری بودند که در هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیده و پنج تن از ایثارگران و جانبازان نیز در این یادواره شرکت داشتند.

وی با اشاره به دیگر شهدای ری گفت: از خانواده شهید حسین غلام کبیری نیز که در فتنه های سال 88 به شهادت رسید، به عنوان یکی از شهیدان شهرری تجلیل به عمل آمد.

ایران محبوب بیان داشت: هدف از برگزاری این یادواره شناساندن شهدا به مردم، دفاع و ادامه دادن راه شهدا، قدردانی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به وظایف مسلمانان افزود: آشنایی با قرآن و پیامبری حضرت محمد(ص) و همچنین گوش دادن به مواردی که حضرت سفارش کرده از وظایف ما است تا بتوانیم تمامی هتک حرمت ها را از بین ببریم.

مسئول بسیجیان نیروی برق نواحی استان تهران با توجه به سیستم اتوماسیون اداره برق بیان داشت: این یک سیستم مطمئن است و توانستنیم به وسیله آن با مناطق 18 گانه ارتباط داشته و از این طریق اطلاع رسانی لازم را در خصوص هتک حرمت انجام داده و مردم را آگاه کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به حمایتی که از طرف مدیریت ارشد سازمان داشتیم، امیدواریم که بتوانیم در طول سال برنامه های مختلفی را برگزار کنیم و در طول امسال می خواهیم ارتباط خانواده های شهدا با یکدیگر و ارتباط خودمان با آن ها را بیشتر کرده تا از این طریق ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشیم.

ایران محبوب تأکید کرد: تا به حال یادواره ای به این گستردگی نداشتیم زیرا در گذشته در هر منطقه ای یادواره ها به صورت جداگانه برگزار می شد اما امسال به صورت جمعی و اختصاصی برگزار شد.