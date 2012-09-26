تکذیبیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در خصوص خبرسازی علیه احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی دفتر رئیس جمهور خبر منتشر شده در خصوص پاسخ احمدی نژاد به سوالی در مورد تعداد اعضای هیات همراه وی به سازمان ملل را قویاً تکذیب کرده و این گونه اقدامات غیرحرفه ای و ضد اخلاقی را ادامه کینه توزی و خبرسازی دروغین رسانه وابسته به استعمار پیر علیه دولت و ملت بزرگ ایران می داند.

بی تردید علت اصلی توسل به این دست اقدامات سطح پایین و مضحک حاکی از عمق کینه و عصبانیت آنان از موفقیتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست بین الملل است. اینان به زعم خود در تلاش هستند تا مواضع ضد استکباری و ضد صهیونیستی احمدی نژاد را تحت الشعاع خبرسازی ها و ادعاهای کذب خود قرار دهند.

این رسانه مغرض در حالی مدعی بیان ادبیاتی نامناسب از سوی احمدی نژاد شده که رییس جمهوری اسلامی ایران به اذعان همگان، حتی در برخورد با مخالفین خود نیز به رعایت احترام و اخلاق مقید است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه هر ساله ویزای تعداد زیادی از افراد معرفی شده هیات همراه رییس محترم جمهور به سازمان ملل صادر نمی شود و حتی ویزای برخی از افراد معرفی شده پس از اعزام هیات ایرانی صادر می گردد، لذا اسامی بیشتری معرفی می شوند تا در ترکیب تیم هیات همراه رییس جمهور محترم برای انجام ماموریتهای مختلف در این سفر، هیچ گونه مشکلی پیش نیاید.



