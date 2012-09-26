اعلام نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری 92 در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مجموعه های دانشگاهی بدون طرفداری از کاندیدای خاص باید فضایی را فراهم کنند تا کاندیداها و طرفداران آنها به تبیین علمی مواضع خود بپردازند.

به گفته وزیر علوم، ارائه مواضع در یک محیط عمومی با یک محیط دانشگاهی متفاوت و در محیط دانشگاهی تبیین علمی مواضع مطرح است.

دانشجو در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: اگر کاندیداها یا طرفداران آنها در حوزه اقتصاد مواضع خود را ارائه می کنند باید نظراتشان را در خصوص اقتصاد اسلامی، اقتصاد لیبرال و اینکه به کدام نوع اقتصاد معتقد هستند، بیان کنند.

وی افزود: انتظار از کاندیداها و طرفداران هریک از کاندیداها که در یک محیط دانشگاهی صحبت می کنند این است که نظر خود در خصوص وضعیت علمی کشور و برنامه اش برای پیشرفت و توسعه علم و فناوری را اعلام کند و بگوید سیاستش برای دانشگاه اسلامی و بومی همچنین تداوم، پیشرفت و ارتقا تولید علم کشور در سطح منطقه و جهان چیست.

وزیرعلوم تاکید کرد که مواضع انتقادی که در دانشگاه و محیط دانشگاهی مطرح می شود باید توام با اعلام و تبیین شفاف مرزبندیها با دشمن باشد تا دشمن و رسانه هایش که به دانشگاه چشم طمع دوخته اند امکان سوء استفاده پیدا نکنند.