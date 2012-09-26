هوشمندسازی مدارس بهترین ابزار برای مدرسان دینی و قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی قبل از ظهر چهارشنبه در شانزدهمین همایش کوثر ولایت که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: هوشمندسازی بهترین راهبرد و ابزار در دست مدرسان دینی و قرآن در جهت ایجاد شوق و انگیزه در کلاس درس باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: در حال حاضر یک هزار و 597 مدرسه در استان البرز وجود دارد , تلاش کرده ایم اکثر مدارس نماز خانه داشته باشند.



وی اضافه کرد: نماز اصل و اساس اعتقاد دینی ما است و معضلی که در سطح کل کشور وجود دارد عدم تامین روحانی است.



348 نماز خانه در استان البرز مورد نیاز است



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: هم اکنون 348 نماز خانه در استان البرز مورد نیاز است.



حلیمی ادامه داد: هم اکنون 242 روحانی در مدارس استان فعال هستند که با راه اندازی حوزه علمیه استان انشاالله بتوانیم با تعداد زیادی روحانی این جوانان را به سمت دین هدایت کنیم.

وی اظهار داشت: سند تحول بنیادی تدوین به تمام مدارس ارسال شده است که انشاالله شاهد رشد و شکوفایی در تمامی مدارس کشور باشیم.