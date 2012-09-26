تصادف زنجیره ای مرگبار درجاده شهریار ــ اندیشه/ اژدهای چینی بازهم حادثه آفرید

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 5:40 دقیقه بامداد امروز ماموران پلیس راه ویژه غرب استان تهران در جریان تصادف مرگبار چند دستگاه خودرو در کیلومتر 4 محور شهریار اندیشه قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد یک دستگاه تریلر هوو کنترل خود را از دست داده و با دو دستگاه پراید، خودروی پیکان تاکسی و یک کامیون برخورد می کند.

وی ادامه داد: براثر این حادثه دو سرنشین خودروی پراید جان خود را از دست داده و تعدادی از سرنشینان خودروهای دیگر مجروح شدند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهوراین حادثه به علت خستگی و خواب آلودگی راننده تریلر هوو رخ داده است.

در همین رابطه حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به مهر گفت: ساعت 5:50 دقیقه بامداد در جریان این حادثه قرار گرفتیم و پنج دستگاه آمبولانس را به محل حادثه اعزام کردیم. پنج نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان تامین اجتماعی شهریار منتقل شدند که حال برخی از آنها وخیم است.