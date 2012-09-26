تصادف زنجیره ای مرگبار درجاده شهریار ــ اندیشه/ اژدهای چینی بازهم حادثه آفرید

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 5:40 دقیقه بامداد امروز ماموران پلیس راه ویژه غرب استان تهران در جریان تصادف مرگبار چند دستگاه خودرو در کیلومتر 4 محور شهریار اندیشه قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد یک دستگاه تریلر هوو کنترل خود را از دست داده و با دو دستگاه پراید، خودروی پیکان تاکسی و یک کامیون برخورد می کند.
وی ادامه داد: براثر این حادثه دو سرنشین خودروی پراید جان خود را از دست داده و تعدادی از سرنشینان خودروهای دیگر مجروح شدند.
به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهوراین حادثه به علت خستگی و خواب آلودگی راننده تریلر هوو رخ داده است.
در همین رابطه حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به مهر گفت: ساعت 5:50 دقیقه بامداد در جریان این حادثه قرار گرفتیم و پنج دستگاه آمبولانس را به محل حادثه اعزام کردیم. پنج نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان تامین اجتماعی شهریار منتقل شدند که حال برخی از آنها وخیم است.
نظر شما