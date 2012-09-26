به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر با بیان این مطلب گفت: پس از بحث و کنکاش موضوع، تدابیر مختلفی در بخش‌های مختلف برای کاهش‌ آسیب‌های جمعیتی در قالب سیاست‌ها و راهکارهای مشخصی تدوین شد.

وی افزود: ‌ این سیاست‌ها و راهکارها به‌عنوان راهبردهای کلان نظام در این حوزه، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ و پی‌گیری خواهد شد و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه وارد میدان شده تا در مواردی که نیاز به تصویب قانون است، مجلس کار لازم را انجام دهد.

کاهش نرخ رشد جمعیت باید متوقف شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نرخ کاهش رشد جمعیت در کشور از نرخ رشد باروری 4/6 درصد در سال 1365 به زیر 2 درصد در سال 1390 رسیده است و این کاهش نرخ رشد جمعیت به‌ منظور حفظ استمرار نسل جمعیت در کشور به‌عنوان نماد اقتدار و نیروی دارای خلاقیت باید متوقف شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت:‌ طبق صحبت های رهبر معظم انقلاب، باید سیاست‌های مناسبی برای جبران این معضل اندیشیده شود تا جمعیت کشور به‌ویژه جمعیت جوان به‌عنوان نیروی کار و عامل تولید خلاقیت برای تصدی مشاغل حساس علمی،‌ تحقیقاتی و اجرایی حفظ شوند.

باید نسل جوان ایرانی مورد حفاظت قرار گیرد

مخبر دزفولی افزود:‌ آمارها از این موضوع حکایت دارد که پیشرفت‌های چشمگیر علمی در دهه‌های اخیر با محوریت دانشمندان جوان کشور اتفاق افتاده است و باید نسل جوان ایرانی مورد حفاظت قرار گیرد.

وی افزود: اگر این روند کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، طبق برآوردهای کارشناسی ما در دهه های آینده با افزایش نرخ سالمندان مواجه می‌شویم که این افزایش مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ تبیین کارشناسی موضوع در حوزه عمومی جامعه و گسترش فضای نقد و اظهارنظر در رسانه ملی در جلسه مطرح و پیشنهادهایی هم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با حضور نخبگان و محققان این حوزه، ‌ملاحظاتی که باید در این تحولات لحاظ شود مورد کنکاش و ارزیابی قرار گیرند.

اهتمام اصلی ما توقف نرخ رشد جمعیتی نگران‌کننده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: اهتمام اصلی ما توقف این نرخ رشد جمعیتی نگران‌کننده و رسیدن به یک حد با ثبات است.

مخبر دزفولی ادامه داد:‌ رسانه ملی با تولید برنامه‌های مناسب اعم از نمایشی و... در این زمینه باید تاثیرگذارتر باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح محتویات بسته تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ در این بسته مشوق‌های تسهیل ازدواج،‌ تحکیم خانواده،‌ تشویق به باروری، ‌حمایت از بانوان خانه‌دار به‌عنوان مربیان اطفال، ارزش تلقی شدن پدر و مادر شدن در جامعه و... وجود دارد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی توسط روحانیت، آموزش و پرورش و رسانه‌ها هم از ابعاد دیگر این بسته است.همه باید کمک کنند تا طی یک مدت زمانی معقول نرخ رشد جمعیت به صورت خردمندانه‌ای اصلاح شود تا نسل جوان ایران حفاظت شود.



