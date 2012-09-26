به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در آستانه برگزاری جشن عاطفه‌ها در دیدار مدیرکل و مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم، طی سخنانی با تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: این دهه یاد آور خوبی ها، ارزش ها، کرامات و الگوی رفتارهایی است که تجلی آن را در سیره و شخصیت بانوی کرامت و کریمه اهل بیت(س) می توان ملاحظه کرد.



وی با قدردانی از خدمات کمیته امداد، خدمت به محرومان و مستضعفان را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: خدمت به نیازمندان و محرومان جامعه، یکی از مهم ترین آموزه های قرانی و اعتقادی است که در نگاه امام راحل و کلام مقام معظم رهبری مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.



استاندار قم با بیان این که در چنین نگاهی، ساختار کمیته امداد یک ساختار مکتبی، دینی و اعتقادی است، خاطرنشان کرد: این نهاد از ارزشمند ترین نهادهای انقلابی است که در راستای تحقق آرمان محرومیت زدایی و عدالت اجتماعی انقلاب اسلامی پای به عرصه وجود نهاد.



پیریایی با اشاره به مجموعه اقدامات صورت گرفته برای توانمند سازی اقشار نیازمند در استان قم، روند نزولی تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان در سال های اخیر را از توفیقات مهم این نهاد حمایتی برشمرد و افزود: از لحاظ کمی، استان قم پس از استان های تهران و البرز کمترین جمعیت مددجویی در کشور را دارد اما از لحاظ کیفی نیاز به تلاش و فعالیت بیشتری است.



وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی متناسب با نیازهای مددجویان، اولویت بندی و امکانسنجی نیازها را امری مهم و ضروری خواند و تصریح کرد: کمیته امداد استان قم با بهره گرفتن از دیدگاه ها و نقطه نظرات علما و صاحب نظران فرهنگی، می تواند به کمیته امداد کشور مشاوره فکری دهد.



استاندار قم با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری کمیته امداد استان قم در زمینه جذب مشارکت های مردمی، میزان کمک های مردمی به کمیته امداد را به طور میانگین ماهیانه 1 میلیارد و 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این میزان کمک بیانگر ایمان و اعتقاد و فرهنگ معنوی حمایت و دستگیری از محرومان در بین مردم مومن و متدین استان قم است.



پیریایی با اشاره به اجرای برنامه ملی جشن عاطفه ها برای کمک به دانش آموزان نیازمند در روز ششم مهر ماه جاری، از همکاری دستگاه های دست اندرکار این مراسم قدردانی کرد و افزود: اقشار مختلف مردم استان قم، همانند گذشته، در این امر معنوی و خداپسندانه، حضور و مشارکت فعالی خواهند داشت.



در ابتدای این مراسم مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم ضمن گزارشی از عملکرد این نهاد، از ایجاد 50 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای برگزاری جشن عاطفه ها در استان خبر داد و افزود: جشن عاطفه ها، همزمان با سراسر کشور، روز پنج شنبه ششم مهر در استان قم برگزار می شود.



همچنین در این جلسه معاونین و مدیران کمیته امداد استان، به اختصار گزارشی از مجموعه فعالیت ها و اقدامات حوزه های مختلف شامل فناوری اطلاعات، ارتباط صمیمانه و نزدیک با مردم، ارزیابی ورسیدگی به شکایات و مسجد محوری در جذب کمک ها ارائه نمودند.

