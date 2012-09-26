پیگیری مصوبات سفر رهبری از اولویت های اصلی مدیران دستگاه های اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ای در خصوص پیگیری پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری صبح چهارشنبه به ریاست دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در این نشست استاندار کرمانشاه ضمن تبریک و گرامیداشت میلاد باسعادت هشتمن اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و هفته دفاع مقدس گفت: یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی را ارج می نهیم چرا که با رشادت ها و دلاوری های ماندگاری که خلق کردند توانستند امنیت و آسایش ایران اسلامی را فراهم کرده و دست استکبار و ایادی غرب را برای همیشه کوتاه کنند.

دادوش هاشمی هفته دفاع مقدس را یادآور ایمان و شجاعت مردانی عنوان کرد که در راه خدا شهید شدند و به کلام قرآن کتاب رسول خدا (ص) جهاد فی سبیل الله کردند.

وی تصریح کرد: به خود می بالیم که خاک استان کرمانشاه در سال گذشته مزین به قدوم گراسنگ رهبر فرزانه انقلاب بود و از پرتو سفر معظم له مصوبات ارزشمندی نصیب مردم این دیار شد.

وی خطاب به مدیران استانی گفت: در آستانه سالگرد باشکوه سفر ماندگار مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه قرار داریم لذا جا دارد از تلاش ها و زحمات دفتر معظم له در تهران که به صورت مستمر پیگیر مصوبات سفر ایشان به استان کرمانشاه هستند، تقدیر و تشکر ویژه داشته باشیم، اما صحبت نهایی اینجانب با مجموعه مدیران استان است که بتوانند در لایحه بودجه 92 مجددا اعتبارات ارزنده ی که در سال 91 در پروژه های مصوب سفر لحاظ شده بود را پیگیر و از همین حالا با وزرای مربوط در ارتباط کاری قرار گیرند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه بیش از 1200 پروژه حاصل سفر مقام معظم رهبری به استان بود به یقین خواهم گفت بهره برداری کامل از این پروژه ها رشد و توسعه چشمگیری در استان ایجاد خواهد کرد.

هاشمی ادامه داد: روابط عمومی دستگاه اجرایی استان باید با نصب بنر و اطلاع رسانی در سطح شهر بتوانند عموم مردم را از مصوبات سفر معظم له آگاه نموده، چرا که خدمت رسانی به این مردم است که راه و مسیر اندیشه امام راحل(ره) را تداعی می کند.

لازم به ذکر است در ادامه این نشست مدیران دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش مکتوب و مصور از اقدامات خود پرداختند.